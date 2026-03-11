Luis Ángel Malagón se pierde el Mundial; Club América lanza comunicado tras la lesión

Adiós al Mundial. Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura del tendón de Aquiles y no estará con la Selección Mexicana en la Copa del Mundo de 2026. En el duelo entre América y Philadelphia Union, el arquero de las Águilas sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de las canchas al menos seis meses, lapso en el que también se perderá el resto del Clausura 2026 y la CONCACAF Champions Cup.

De acuerdo con los primeros reportes de TUDN, el arquero mexicano sufrió una ruptura total del Tendón de Águilas. Por lo tanto, el tiempo estimado de recuperación para esta lesión es de mínimo seis meses. Ante esto, el guardameta de 29 años regresaría a las canchas por lo menos hasta septiembre, por lo que no llegará a la Copa del Mundo de 2026.

información que minutos después sería confirmada por el propio André Jardine en conferencia de prensa tras la victoria sobre Philadelphia Union por en el jugo de Ida de los Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup.

Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión de tendón de Aquiles. Ojalá no sea ruptura total, pero probablemente una ruptura parcial mínimo que lo va a sacar (de jugar) por un tiempo

Asimismo, tras los primeros reportes y la confirmación de Juan Carlos Ibarrarán, colaborador de RÉCORD, el guardameta de las Águilas ya está descartado para el Mundial. Aunque en los últimos juegos del Tricolor no fue el titular, Javier Aguirre parecía tenerlo contemplado para que estuviera en la lista de 26 jugadores que asistirán a la Copa del Mundo.

Ante esta dura baja, el ‘Vasco’ se queda sin el portero al que más ha utilizado durante esta tercera etapa con la Selección Mexicana. De los 27 partidos que ha dirigido, Malagón ha sido titular en 15 de ellos, seguido de Raúl Rangel (Chivas) con 10, mientras que Andrés Sánchez y Guillermo Ochoa tienen apenas un encuentro con Aguirre en el banquillo.

Asimismo, Malagón había sido el portero que Javier utilizó en sus momentos más importantes durante esta etapa. Más allá de los amistosos, Malagón fue el arquero encargado de defender la portería del Tricolor en la Copa Oro 2025 y en la CONCACAF Nations League, competiciones en las que México fue campeón.

AMÉRICA LANZA COMUNICADO SOBRE LESIÓN DE MALAGÓN

Pese a los reportes que indican que Luis Ángel Malagón sufrió una ruptura de tendón de Aquiles, el Club América lanzó un comunicado dando el primer reporte respecto al estado físico del guardameta mexicano. Sin embargo, las Águilas trataron el tema con cautela y no quisieron dar un parte médico hasta que se realice los estudios pertinentes, mismos que se realizará en México en las próximas horas.

¿CÓMO FUE LA LESIÓN DE LUIS ÁNGEL MALAGÓN?

En el minuto 37 del duelo entre Philadelphia y América en el Subaru Park, las malas noticias en la portería azulcrema se hicieron presentes. Cuando corría el primer tiempo con normalidad, incluso en una jugada que no parecía tener complicaciones, Malagón sufrió una lesión que le impidió continuar en el terreno de juego.

Cuando Luis Ángel recibió un balón de uno de sus defensores, al momento de intentar despejar, el arquero sintió una molestia inmediata en la zona del tobillo izquierdo. Cuando el guardameta quiso despejar la esférica, en uno de los pasos que dio fue donde se presentó la lesión, la cual le impidió tanto contactar el balón y de inmediato encendió las alarmas.

Cuando Malagón quedó tendido en el terreno de juego, tanto sus compañeros como el árbitro central solicitaron las asistencias para atender al jugador. Cuando ingresó el cuerpo médico de las Águilas, luego de casi cinco minutos de revisión, se determinó que Luis Ángel no podía continuar en el campo. Entre lágrimas, el arquero mexicano salió en camilla del campo y lo llevaron directamente a los vestidores para hacerle las primeras evaluaciones médicas.

Al abandonar el campo, Rodolfo Cota fue a consolarlo, para que luego el mismo Cota tomara su lugar en la portería de las Águilas. Cabe recordar que Rodolfo tuvo sus primeros minutos este semestre el pasado sábado en el duelo ante Querétaro.

Incluso, Rodolfo se perfilaba para ser el guardameta titular de América en la temporada regular del Clausura 2026, mientras que Malagón iba a ser el de la CONCACAF Champions Cup. Sin embargo, esta lesión modificará radicalmente este plan y podría entrar en la ecuación Fernando Tapia.