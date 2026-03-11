Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

André Jardine, desconsolado por la lesión de Malagón: "Es algo casi inexplicable"

Daniel Estrada Navarrete 20:34 - 10 marzo 2026
El DT del América confirmó las peores noticias respecto a la grave lesión de Luis Ángel Malagón

André Jardine confirma que Luis Ángel Malagón estará fuera por “un buen tiempo”. El director técnico de América señaló que el arquero mexicano sufrió una lesión en el tendón de Aquiles, la cual lo alejará de las canchas el resto de la temporada y le impedirá jugar la Copa del Mundo con la Selección Mexicana. Ante esto, el mismo estratega indicó que todo el grupo “está tocado”.

Luis Ángel Malagón sufre lesión con América | MEXSPORT

En el duelo de Ida de 8vos de Final entre América y Philadelphia Union de Concachampions, el portero mexicano salió lesionado en el primer tiempo. Entre lágrimas, el guardameta de 29 años abandonó el campo, consciente de que había sufrido una lesión importante en el tendón de Aquiles, la cual lo alejará de las canchas por al menos seis meses.

JARDINE CONFIRMA GRAVEDAD DE LA LESIÓN

Tras finalizar el partido, André Jardine habló sobre la situación de su arquero. Además de confirmar que estará fuera por un periodo importante, el brasileño indicó que fue un golpe duro para el vestuario. De igual manera, resaltó que hoy, al salir con el gafete de capitán, quedó demostrado lo importante que es Malagón no solamente en lo futbolístico, sino también al ser uno de los líderes a la interna.

“Nos parece una lesión un tanto grave, vamos a ver, probablemente una lesión del Tendon de Aquiles, ojalá no sea una ruptura total, pero probablemente sea al menos una ruptura parcial que lo va a sacar por un buen tiempo. El sentimiento fue de tristeza por Malagón. Lo queremos mucho, hoy entró como capitán para demostrar la importancia que tiene para nosotros. Increíble lo que pasa”.

“Hay que confiar que hay una razón para esto que pasa hoy con Dávila y Malagón; el torneo pasado con Dagoberto. Estará nuestra oración y pensamiento positivo para que esté todo bien. No podemos mentir que nos toca mucho y hay que dejar pasar días para conseguir estar de alguna forma más fuertes mentalmente porque es un duro golpe para el grupo", declaró Jardine.
André Jardine, DT del América | MEXSPORT

UNA LESIÓN INEXPLICABLE

Sobre el mismo tema, Jardine mencionó que no hay culpables en la lesión de Malagón, sino que son cosas del futbol. Asimismo, recordó que han tendido “mala suerte” en los últimos meses, pues Dagoberto Espinoza el torneo pasado, además de Víctor Dávila hace unos días también han sufrido lesiones de gravedad. Por lo tanto, dejó en claro que confía plenamente en su cuerpo médico para que estos tres futbolistas regresen de la mejor manera.

"No, porque son cosas del futbol que a veces pasan. No hay un culpable, una razón. Simplemente es una lesión casi inexplicable por el movimiento que hace que tampoco fue tan brusco. Así es el futbol, procuro no meterme en el tema médico ni de recuperación de jugadores porque no lo domino. Confiamos ciegamente en nuestro departamento médico, fisioterapeutas. Tenemos un staff impresionante. Tendrán mucho trabajo por algo que no controlamos, un poco de mala suerte. Trabajarán mucho con Malagón, Dávila y Henry que no está 100 por ciento recuperado", agregó.
Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

LUIS ÁNGEL MALAGÓN, BAJA DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA LA COPA DEL MUNDO

Ante esta dura baja, Javier Aguirre se queda sin el portero al que más ha utilizado durante esta tercera etapa con la Selección Mexicana. De los 27 partidos que ha dirigido, Malagón ha sido titular en 15 de ellos, seguido de Raúl Rangel (Chivas) con 10, mientras que Andrés Sánchez y Guillermo Ochoa tienen apenas un encuentro con Aguirre en el banquillo.

Asimismo, Malagón había sido el portero que Javier utilizó en sus momentos más importantes durante esta etapa. Más allá de los amistosos, Malagón fue el arquero encargado de defender la portería del Tricolor en la Copa Oro 2025 y en la CONCACAF Nations League, competiciones en las que México fue campeón.

Malagón llora tras su lesión | MEXSPORT
