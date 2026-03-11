¿Adiós Mundial? Malagón sufre importante lesión con América

Alarmas encendidas en Coapa y en el Tricolor. Luis Ángel Malagón salió lesionado del partido entre América y Philadelphia Union, correspondiente al partido de Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup. A tres meses del inicio de la Copa del Mundo, el portero mexicano de las Águilas y uno de los posibles arqueros de la Selección Mexicana en el Mundial sufrió una lesión que aparentemente es en el tendón de Aquiles.

Luis Ángel Malagón sufre dura lesión | MEXSPORT

ASÍ FUE LA LESIÓN DE MALAGÓN

En el minuto 37 del duelo entre Philadelphia y América en el Subaru Park, las malas noticias en la portería azulcrema se hicieron presentes. Cuando corría el primer tiempo con normalidad, incluso en una jugada que no parecía tener complicaciones, Malagón sufrió una lesión que le impidió continuar en el terreno de juego.

Cuando Luis Ángel recibió un balón de uno de sus defensores, al momento de intentar despejar, el arquero sintió una molestia inmediata en la zona del tobillo izquierdo. Cuando el guardameta quiso despejar la esférica, en uno de los pasos que dio fue donde se presentó la lesión, la cual le impidió tanto contactar el balón y de inmediato encendió las alarmas.

🚨🚨 ¡ÁNGEL MALAGÓN SE LESIONÓ! 🚨🚨



Malagón se lesiona y no se levanta del césped, ya calienta Rodolfo Cota.



🔵 @PhilaUnion 0-1 @ClubAmerica 🦅 #CONCACAF pic.twitter.com/KhBxugHP1L — FOX (@somos_FOX) March 10, 2026

Cuando Malagón quedó tendido en el terreno de juego, tanto sus compañeros como el árbitro central solicitaron las asistencias para atender al jugador. Cuando ingresó el cuerpo médico de las Águilas, luego de casi cinco minutos de revisión, se determinó que Luis Ángel no podía continuar en el campo. Entre lágrimas, el arquero mexicano salió en camilla del campo y lo llevaron directamente a los vestidores para hacerle las primeras evaluaciones médicas.

Malagón llora tras su lesión | MEXSPORT

¿FUERA DEL MUNDIAL?

De primera instancia, la lesión de Luis Ángel Malagón parecía que era en el tendón de Aquiles. De confirmarse que la molestia fue en esa zona, en caso de ser un desgarro parcial podría estar fuera alrededor de tres meses. Sin embargo, si es una ruptura total, quedaría inactivo mínimo seis meses, con lo que se perdería el resto de la campaña, así como la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Al abandonar el campo, Rodolfo Cota fue a consolarlo, para que luego el mismo Cota tomara su lugar en la portería de las Águilas. Cabe recordar que Rodolfo tuvo sus primeros minutos este semestre el pasado sábado en el duelo ante Querétaro.

Malagón tendido en el césped | MEXSPORT