Contra

¿SEP prohíbe a estudiantes uso de celulares en las escuelas? Esto se sabe

La SEP analiza regular el uso de teléfonos celulares en escuelas ante preocupaciones por su impacto en la salud mental y el aprendizaje de estudiantes. / iStock
Laura Reyes Medrano
Laura Reyes Medrano 18:29 - 10 marzo 2026
La Secretaría de Educación Pública abrió el debate sobre el uso de celulares en las aulas ante preocupaciones por su impacto en estudiantes.

El uso de teléfonos celulares en las escuelas podría cambiar en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la puerta a analizar una posible regulación de estos dispositivos dentro de los planteles educativos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.

Autoridades educativas abrieron el debate sobre el uso de celulares en las aulas y su posible regulación en escuelas de México. / iStock

La discusión surge ante preocupaciones sobre los efectos del uso excesivo de tecnología en la salud mental, la concentración y la convivencia escolar, por lo que autoridades educativas buscan escuchar a especialistas y docentes antes de tomar una decisión.

¿La SEP prohibirá el uso de celulares en las escuelas?

Por ahora no existe una prohibición oficial. Lo que la SEP ha planteado es abrir un debate nacional para analizar si se debe regular su uso y bajo qué condiciones dentro de los planteles educativos.

La SEP busca analizar si es necesario establecer reglas para el uso de celulares dentro de los planteles educativos. / iStock

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que cada vez hay más evidencia de que el uso constante de tecnologías puede afectar el comportamiento y el bienestar de los jóvenes.

“Empieza a haber evidencia… de que el uso de las tecnologías está afectando el comportamiento de los jóvenes”, señaló el funcionario.
El uso de teléfonos móviles en las escuelas podría cambiar tras el análisis que impulsa la Secretaría de Educación Pública. / iStock

Los riesgos que preocupan a autoridades y especialistas

Entre los temas que motivan el debate están los posibles efectos del uso excesivo de celulares en estudiantes, como:

  • Problemas de concentración en clase

  • Disminución del rendimiento académico

  • Conflictos en la convivencia escolar

  • Riesgos digitales como ciberacoso o exposición a contenidos inapropiados

Además, autoridades educativas señalan que el tema no es exclusivo de México. Actualmente al menos 79 países ya han aplicado algún tipo de regulación o restricción sobre el uso de celulares en las escuelas.

El debate surge ante preocupaciones por el impacto del uso excesivo de tecnología en niñas, niños y adolescentes. / iStock
