¿SEP prohíbe a estudiantes uso de celulares en las escuelas? Esto se sabe
El uso de teléfonos celulares en las escuelas podría cambiar en México. La Secretaría de Educación Pública (SEP) abrió la puerta a analizar una posible regulación de estos dispositivos dentro de los planteles educativos, especialmente entre niñas, niños y adolescentes.
La discusión surge ante preocupaciones sobre los efectos del uso excesivo de tecnología en la salud mental, la concentración y la convivencia escolar, por lo que autoridades educativas buscan escuchar a especialistas y docentes antes de tomar una decisión.
¿La SEP prohibirá el uso de celulares en las escuelas?
Por ahora no existe una prohibición oficial. Lo que la SEP ha planteado es abrir un debate nacional para analizar si se debe regular su uso y bajo qué condiciones dentro de los planteles educativos.
El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, explicó que cada vez hay más evidencia de que el uso constante de tecnologías puede afectar el comportamiento y el bienestar de los jóvenes.
“Empieza a haber evidencia… de que el uso de las tecnologías está afectando el comportamiento de los jóvenes”, señaló el funcionario.
Los riesgos que preocupan a autoridades y especialistas
Entre los temas que motivan el debate están los posibles efectos del uso excesivo de celulares en estudiantes, como:
Problemas de concentración en clase
Disminución del rendimiento académico
Conflictos en la convivencia escolar
Riesgos digitales como ciberacoso o exposición a contenidos inapropiados
Además, autoridades educativas señalan que el tema no es exclusivo de México. Actualmente al menos 79 países ya han aplicado algún tipo de regulación o restricción sobre el uso de celulares en las escuelas.