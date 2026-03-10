Niño Hamburguesa agrede a aficionado en reciente función; se analiza su futuro en AAA

Uno de los personajes más llamativos de la lucha libre en la actualidad ha tenido un evento completamente desafortunado en una función reciente de la que fue parte; esta situación podría haberle traído la peor de las consecuencias, ya que su contrato actual no se maneja únicamente con AAA.

Niño Hamburguesa ha sido el protagonista más reciente de uno de los problemas luchador-aficionado, llegando al límite de una agresión física, las cuales han sido grabadas y ya se han hecho virales en los últimos días, causando molestia de parte de la afición.

Niño Hamburguesa enfrentando a Finn Bálor en Triplemanía XXXIII | wwe.com

¿Qué pasó con el luchador de AAA?

Niño Hamburguesa fue parte de un evento reciente en el que se presentó como uno de los nombres por los cuales la cartelera tomaba relevancia; sin embargo, todo el protagonismo se ha ido a un momento bastante complicado no solo para los involucrados más cercanos, sino también para todos los presentes en el recinto.

Dicho incidente se ha dado con un fanático en la primera fila, quien portaba una camiseta del América y una máscara de luchador; los reportes indican que el aficionado "le mentó la madre", causando la reacción inmediata del 'Burgerboy'.

A falta de confirmación, tal parece que Niño Hamburguesa ha sido despedido de AAA.

La reacción no fue solamente con palabras, pues el luchador recurrió a atacar con repetidos codazos a la cabeza, pero fue la reacción de todo el público fue algo que ha sorprendido a muchos, pues ellos mismos pedían que esto siguiera pasando al tiempo que Hamburguesa seguía atacando, aunque cierto sector del público sí se veía incómodo por la situación.

Como era de esperarse, los fanáticos han expresado su total desacuerdo con lo sucedido dentro de la arena, pues la mayoría de ellos considera que si el luchador "no va a aguantar los insultos del público, mejor debería dedicarse a otra cosa". Algunos otros han optado por mencionar que les parece un luchador "malo", por lo que no creen que debería seguir en el elenco principal de AAA.

El límite ha llegado con usuarios que han comenzado a especular acerca de un posible despido, pues hay que recordar que actualmente los luchadores de AAA se manejan bajo los mismos estatutos que WWE, pues incluso el control creativo lo tiene Undertaker, a quien podría no haberle gustado esta acción.

Hamburguesa cargando a JD McDonaugh y Finn Bálor | wwe.com