Futbol

¿Se viste de blanco? Mauricio Pochettino respondió a los rumores que lo vinculan con Real Madrid

Mauricio Pochettino en la Final de la Copa Oro 2025 al frente de Estados Unidos | MEXSPORT
Mauricio Pochettino en la Final de la Copa Oro 2025 al frente de Estados Unidos | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 13:50 - 10 marzo 2026
El actual director técnico de la Selección de Estados Unidos dio su postura sobre la posibilidad de reemplazar a Álvaro Arbeloa

Real Madrid ha tenido una Temporada 2025-26 irregular y ni siquiera la salida de Xabi Alonso ha mejor de manera significativa la situación. En ese contexto, se ha especulado sobre la posibilidad de que una vez concluida la campaña Álvaro Arbeloa, quien reemplazó al exmediocampista, salga del banquillo y se dé un nuevo cambio de estratega.

Álvaro Arbeloa durante el partido de Real Madrid contra Celta | AP
Álvaro Arbeloa durante el partido de Real Madrid contra Celta | AP

Mauricio Pochettino fue el nombre que circulo como posible reemplazo de Arbeloa, aunque por ahora el actual director técnico de Selección de Estados Unidos mantiene una postura mesurada. El estratega argentino tiene contrato hasta julio de este año, es decir, una vez que concluya la Copa del Mundo 2026 quedará libre para asumir el cargo en el equipo que desee.

¿Qué dijo Pochettino sobre su posible llegada a Real Madrid?

Cuestionado por El Chiringuito sobre su posible llegada a LaLiga, Pochettino fue evasivo y solo señaló que el “futbol te va a llevar donde el futbol quiera y no donde uno quiera". El estratega, presente en Madrid por el partido de Atlético de Madrid contra Tottenham en los Octavos de Final de la Champions League, enfatizó que es una situación que solo el tiempo definirá.

Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP
Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP

"Bueno, todo a su tiempo. Los timing en el futbol son los que dictan. El futbol te va a llevar donde el fútbol quiera y no donde uno quiera", declaró el estratega, quien en Europa ya dirigió a Espanyol, Southampton, Tottenham, PSG y Chelsea. Con los parisinos fue con los únicos con los que pudo coronarse y ganó la Supercopa de Francia en 2020, la Copa de Francia en la Temporada 2020-21, y la Ligue 1 en la 2021-22.

¿Qué viene para Real Madrid y Mauricio Pochettino?

Por ahora, el estratega argentino se mantiene enfocado en su labor al frente del equipo de las Barras y las Estrellas, con el cual tendrá amistoso ante Bélgica y Portugal el próximo 28 y 31 de marzo en la Fecha FIFA. Posteriormente tendrá dos amistosos ante Senegal en mayo y cerrará su preparación rumbo al Mundial 2026 frente a Alemania en junio.

Pochettino con Gianni Infantino en la Final de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT
Pochettino con Gianni Infantino en la Final de la Copa Oro 2025 | MEXSPORT

En cuanto al equipo merengue, este miércoles 11 de marzo disputará el partido de ida de los Octavos de Final de la Champions League. El conjunto blanco se medirá ante Manchester City, una eliminatoria que se ha repetido en las últimas cinco temporadas de forma consecutiva y que será una prueba de fuego para Arbeloa, que ya quedó fuera de Copa del Rey y que, por ahora, es segundo en LaLiga.

