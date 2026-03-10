Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿Quién mató a Colosio? Serie documental promete nuevas revelaciones: cuándo y dónde verla

Carlos Salinas de Gortari aparece dando sus comentarios sobre la muerte de quien sería su relevo en la presidencia / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 14:43 - 10 marzo 2026
“Los asesinos de Colosio” revisa el magnicidio de 1994 con documentos desclasificados y versiones nunca antes vistas

A más de 30 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, uno de los episodios más impactantes en la historia política de México vuelve a ser analizado. La serie documental ‘LOS ASESINOS DE COLOSIO’, producción original de HBO, promete revisar el caso desde nuevos ángulos y con material que hasta ahora no había sido revelado.

La producción llegará a HBO Max el próximo 19 de marzo y se presenta como una investigación que busca reconstruir los hechos del magnicidio ocurrido en 1994, cuando el candidato presidencial del PRI fue asesinado en Tijuana durante un evento de campaña.

“Los asesinos de Colosio” es una producción de HBO Max y saldrá la otra semana / Especial

Documentos desclasificados y nuevas declaraciones

La serie, producida por PAR Producciones para Warner Bros. Discovery, accede por primera vez al expediente recientemente desclasificado del caso Colosio, lo que permite revisar el proceso judicial y las investigaciones desde otra perspectiva.

A lo largo de tres episodios, el documental confronta la versión oficial con testimonios que no habían sido considerados en la investigación original. Entre ellos destacan declaraciones de familiares de Mario Aburto, quien fue condenado a 45 años de prisión por el asesinato.

Estas voces buscan reconstruir momentos clave del caso: desde la detención de Aburto, el proceso judicial que siguió y las recientes revisiones del expediente que han vuelto a poner sobre la mesa la hipótesis de un segundo tirador.

La serie contará con material que hasta ahora no había sido revelado / Especial

Voces clave del caso Colosio

La producción también incluye entrevistas con figuras que tuvieron relación directa con los hechos o con la investigación posterior. Entre ellas aparecen:

  • Carlos Salinas de Gortari, presidente de México entre 1988 y 1994

  • Laura Elena Colosio Murrieta, hermana del excandidato presidencial

  • Norma Meraz, periodista y amiga de Laura de Colosio

  • Miguel Ángel Zimbrón López, teniente del Estado Mayor Presidencial

  • Dora Elena Cortés Juárez, autora del libro El Complot

  • Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California

La familia de Mario Aburto participa dando su versión de los hechos / Especial

El documental también aborda nuevos elementos que han surgido en años recientes, como la detención en noviembre de 2025 de Jorge Antonio Sánchez Ortega, exagente del extinto CISEN, señalado como presunto implicado en el crimen.

Un magnicidio que sigue generando preguntas

La serie parte de la reapertura oficial del caso en 2022, cuando nuevas revisiones institucionales reconocieron posibles fallas en la investigación original. A más de tres décadas del asesinato, el caso Colosio sigue generando dudas, teorías y debates sobre lo ocurrido aquel 23 de marzo de 1994.

Con esta producción, Warner Bros. Discovery busca ofrecer una mirada periodística y documental sobre uno de los hechos que marcó un antes y un después en la política mexicana.

Los tres episodios de ‘LOS ASESINOS DE COLOSIO’ estarán disponibles el 19 de marzo en HBO Max.

