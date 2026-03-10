Hombre acusado de deudor alimenticio en marcha del 8M rompe el silencio entre lágrimas

Mediante un video publicado en redes sociales, en el que aparece llorando y rompiendo el silencio sobre las acusaciones en su contra, Tadeo Vázquez, el hombre señalado como deudor alimenticio durante la marcha del 8M del pasado domingo en Tlaxcala, dio su versión de los hechos.

En el mensaje asegura que mantiene una buena relación con su hijo y que sí aporta dinero para su manutención.

Así fue como el hombre salió a marchar el 8M junto a su novia/X: @arteaga_franco

El caso que se volvió viral durante la marcha del 8M

Fue el pasado domingo cuando comenzó a circular en redes sociales el caso de un hombre que acompañó a su novia a la marcha por el Día Internacional de la Mujer.

El hecho llamó la atención porque marchaba con el torso descubierto y con la frase “Me callo para que ellas hablen” escrita con pintura en su cuerpo.



En un principio, la acción no generó críticas importantes, ya que incluso fue visto por algunos usuarios como un “aliado feminista” que apoyaba la manifestación.

La confrontación que cambió la historia

La situación cambió minutos después cuando, en medio de la misma marcha, apareció la exesposa del hombre, quien lo confrontó públicamente y lo acusó de ser deudor alimenticio.

“Tu qué sabes, tiene un hijo conmigo, ¿sabes cuántos años tiene? 9 y ¿sabes cuántos años llevo peleando pensión?”, le dijo la exmujer a la actual pareja del hombre.

Tras la confrontación, ambos se retiraron de la plaza central de Tlaxcala mientras varias personas gritaban “¡fuera, fuera!”.

#8mars #8M2026 #Viral



En #Tlaxcala, este #hombre había ido a apoyar a su #novia en la marcha del #8M, lo llevaban #amarrado



Minutos después se encontró a su ex #pareja quien lo señaló de no cumplir con el pago de la #pensión alimenticia



Lo corrieron a #gritos 🤡🤡🤡 pic.twitter.com/QzJG2lksoQ — Franco Arteaga (@arteaga_franco) March 9, 2026

Tadeo Vázquez rompe el silencio

Después de varios días de críticas y señalamientos en redes sociales —donde incluso fueron exhibidas sus cuentas personales— Tadeo Vázquez publicó un video para dar su versión de lo ocurrido.

En la grabación, entre lágrimas, negó ser deudor alimenticio. Explicó que existe una demanda relacionada con el tema, pero aseguró que mantiene comunicación con su exesposa y convive con su hijo regularmente.

Por momentos, en la noche no podía conmigo porque los señalamientos, los comentarios, las críticas son muy fuertes y espero en esa parte sean empáticos no a petición de mi comentario, sino por lo que les voy a decir: yo les voy a hablar con la verdad, no con lo que se vio”, expresó.

El hombre también aseguró que sabía que podía encontrarse con la madre de su hijo durante la marcha, pero no imaginó que el encuentro terminaría en un conflicto.

Yo sabía que la madre de mi hijo iba a ir, pero como yo sé que tengo comunicación con ella, como yo sé que tengo acuerdos con ella, como yo sé que el día jueves fue la última llamada que tuve con ella, fueron los últimos mensajes que tuve con ella porque mi hijo se enfermó, porque mi hijo viene dos veces por semana, tengo la oportunidad de pasar tiempo con él”, dijo.

Denuncia amenazas tras la polémica

Tadeo Vázquez también afirmó que ha recibido amenazas y ataques en redes sociales, lo que ha afectado su vida personal y laboral.

Incluso señaló que ha tenido que ocultar fotografías con su hijo en redes sociales por temor a que la situación escale.