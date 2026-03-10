¡Masacre en Italia! Bayern golea a Atalanta en la Ida de los Octavos de Final de Champions League

Bayern Múnich prácticamente se ha metido a los Cuartos de final de la UEFA Champions League tras vapulear a Atalanta 0-6 en Bérgamo. El equipo italiano prácticamente no metió las manos en lo que terminó siendo un duelo completamente decantado para uno de los equipos.

No todo han sido buenas noticias en el partido, ya que los Bávaros han perdido por lesión a Alphonso Davies, quien incluso abandonó el campo en lágrimas, pues se encuentra a tan solo unos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Bayern golea a Atalanta en Bérgamo | AP

El gigante de Baviera

No solo se ha dado una victoria para el líder de la Bundesliga, lo han logrado por goleada y en un momento sumamente importante de cara al resto de la campaña, teniendo la oportunidad de 'poner sus fichas' en la Champions League.

Todo comenzó al minuto 12, cuando Josip Stanisic se encontró una pelota dentro del área para adelantar a los visitantes, pero eso solo sería para desatar la lluvia de goles que hubo en el partido, pues tan solo diez minutos después vino Michael Olise, protagonista para bien y para mal del partido por distintas razones, pero para este gol siendo uno de los héroes.

Sin parar el ritmo, vino el tercero, autoría de Serge Gnabry, pero con una defensa de Atalanta completamente debilitada en un partido en el que no encontraron respuesta durante los primeros 45 minutos. Cabe aclarar que tanto el mismo Gnabry como Olise contribuyeron con un gol y una asistencia en la primera mitad.

Davies enciende las alarmas rumbo al Mundial | AP

Aplastantes y contundentes

El segundo tiempo no fue para nada diferente, pues apenas con siete minutos de haber sonado el silbatazo, Nicolas Jackson, que entró en sustitución de Harry Kane, metió el cuarto gol para dejar en claro que el boleto a Cuartos prácticamente tiene dueño sin haberse jugado la Vuelta.

Esta segunda mitad contó con el infortunio de que el canadiense Alphonso Davies se fue lesionado apenas iniciado el complemento; la particularidad de su lesión es que abandonó con llanto en los ojos y fue directamente al vestidor, aunque por ahora no se sabe cuál es la gravedad de su lesión.

Al 64' vino de nueva cuenta Michael Olise, en una jugada en la que metió un disparo de pierna izquierda después de haber recortado al mismo perfil; sin embargo, él mismo protagonizó junto a algunos compañeros, momentos extraños en el partido, ya que tanto él como Joshua Kimich, parecieron haber regalado sus tarjetas amarillas y así perderse a propósito el partido que cerrará la Eliminatoria en Alemania.

Michael Olise fue uno de los protagonistas del partido, pero no jugará la Vuelta | AP