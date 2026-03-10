Verificación de edad requerida
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en una gigantesca cancha de futbol el próximo domingo 15 de junio, cuando miles de personas se reúnan para intentar romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, como parte de las actividades rumbo al Mundial de 2026.
El evento masivo reunirá a más de 10 mil participantes, quienes realizarán una rutina de entrenamiento colectivo de aproximadamente 35 minutos, dividida en siete bloques de ejercicios, con el objetivo de superar la marca actual.
Durante la presentación del evento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que la actividad contará con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien participará activamente en la sesión.
“Queremos que el Mundial no solo se viva en los estadios, sino en las calles, en las colonias y con la gente”, señaló la mandataria capitalina.
El Zócalo, sede de eventos masivos
Las autoridades destacaron que la Plaza de la Constitución se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para eventos multitudinarios, recordando actividades recientes como clases masivas de box y baile.
Por su parte, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, explicó que desde finales de 2025 se han realizado más de 70 entrenamientos colectivos en distintos puntos de la capital para preparar a los participantes.
Estas prácticas han reunido a miles de personas que ya conocen la rutina oficial que se realizará el día del intento del récord.
Así será el intento del récord
Los asistentes deberán ingresar al Zócalo entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana, portar su número con chip de registro y mantenerse activos durante toda la sesión para que el intento sea válido ante los jueces. Además, cada participante recibirá un balón de futbol como obsequio.
La representante de Guinness World Records Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez, explicó que el récord actual pertenece a Estados Unidos con mil 38 participantes, por lo que la convocatoria mexicana tiene altas probabilidades de superarlo ampliamente.
Parte de la fiesta mundialista
El evento también forma parte de la estrategia para posicionar a la capital mexicana como un destino clave rumbo al Mundial de 2026, torneo que tendrá partidos en México, Estados Unidos y Canadá.
La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que en 2025 la Ciudad de México recibió más de 15 millones de turistas, por lo que este tipo de actividades buscan reforzar su proyección internacional.
Las autoridades adelantaron que esta será la primera de varias actividades masivas, entre ellas la intención de organizar “la ola más grande del mundo” en Paseo de la Reforma durante la previa del torneo.