Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026

El evento durará 35 minutos y estará divido en siete bloques de ejercicios / FB: @ClaraBrugadaM
Jorge Reyes
Jorge Reyes 17:11 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Más de 10 mil personas buscarán romper la marca de la clase de futbol más grande del mundo en el corazón de la CDMX

El Zócalo de la Ciudad de México se convertirá en una gigantesca cancha de futbol el próximo domingo 15 de junio, cuando miles de personas se reúnan para intentar romper el Récord Guinness de la clase de futbol más grande del mundo, como parte de las actividades rumbo al Mundial de 2026.

El evento masivo reunirá a más de 10 mil participantes, quienes realizarán una rutina de entrenamiento colectivo de aproximadamente 35 minutos, dividida en siete bloques de ejercicios, con el objetivo de superar la marca actual.

Durante la presentación del evento, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, adelantó que la actividad contará con la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien participará activamente en la sesión.

La clase de futbol más grande del mundo tendrá una duración de 35 minutos / FB: @ClaraBrugadaM

“Queremos que el Mundial no solo se viva en los estadios, sino en las calles, en las colonias y con la gente”, señaló la mandataria capitalina.

El Zócalo, sede de eventos masivos

Las autoridades destacaron que la Plaza de la Constitución se ha consolidado como uno de los espacios más importantes para eventos multitudinarios, recordando actividades recientes como clases masivas de box y baile.

Por su parte, el director del Instituto del Deporte de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, explicó que desde finales de 2025 se han realizado más de 70 entrenamientos colectivos en distintos puntos de la capital para preparar a los participantes.

Estas prácticas han reunido a miles de personas que ya conocen la rutina oficial que se realizará el día del intento del récord.

El evento será encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y la jefa de Gobierno Clara Brugada / FB: @ClaraBrugadaM

Así será el intento del récord

Los asistentes deberán ingresar al Zócalo entre las 8:00 y las 9:30 de la mañana, portar su número con chip de registro y mantenerse activos durante toda la sesión para que el intento sea válido ante los jueces. Además, cada participante recibirá un balón de futbol como obsequio.

La representante de Guinness World Records Latinoamérica, Ingrid Paola Rodríguez, explicó que el récord actual pertenece a Estados Unidos con mil 38 participantes, por lo que la convocatoria mexicana tiene altas probabilidades de superarlo ampliamente.

Parte de la fiesta mundialista

El evento también forma parte de la estrategia para posicionar a la capital mexicana como un destino clave rumbo al Mundial de 2026, torneo que tendrá partidos en México, Estados Unidos y Canadá.

Se espera la participación de más de 10 mil personas amantes del futbol / FB: @ClaraBrugadaM

La secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que en 2025 la Ciudad de México recibió más de 15 millones de turistas, por lo que este tipo de actividades buscan reforzar su proyección internacional.

Las autoridades adelantaron que esta será la primera de varias actividades masivas, entre ellas la intención de organizar “la ola más grande del mundo” en Paseo de la Reforma durante la previa del torneo.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones