Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Lucha

El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera

Se acerca el fin de la carrera del Satánico | Google
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 17:01 - 10 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El legendario luchador, quien pronto pondrá fin a su carrera contó la historia de como nació dicho movimiento

Se acerca el Homenaje a Dos Leyendas del CMLL, en el que El Satánico será uno de los protagonistas al tener su lucha de retiro dentro del evento más importante de la empresa este próximo 20 de marzo.

Dentro de las entrevistas que ha tenido rumbo a su lucha final, el histórico rudo ha revelado algunos detalles de su carrera a lo largo de los años con compañeros gladiadores que han sido parte de su carrera.

El Satánico lleva más de cinco décadas en la lucha libre | Google

El primero en amarrar a Octagón

Durante una plática para El Blog de la Lucha, El Satánico habló acerca de muchas cosas que han acompañado su carrera durante 53 años, pero una de ellas, ha sido compartiendo ring con uno de los luchadores más icónicos que ha tenido México: Octagón.

Esto es, acerca de uno de los movimientos más icónicos con la máscara del antes mencionado, ya que debido a su diseño, los cordones de la parte de atrás han funcionado para las 'marrullerías' de los rudos.

Yo fui el primer luchador que amarró a Octagón. En la Arena Coliseo de Perú 77, cuando lo estaban impulsando, el jefe dijo 'a ver si en verdad tiene casta de ídolo', fue un mano a mano, le puse la sopa de su vida, lo amarré y lo agarré como saco; se desesperó tanto que él mismo se desamarró y quedó la máscara colgando.
@elblogdelalucha

Fue el primero en amarrar a octagon

♬ sonido original - El Blog de la Lucha

La mayoría de los fanáticos del pancracio recuerdan este movimiento como uno de los detalles del arsenal de Fuerza Guerrera, tal y como se ha visto en distintas imágenes; no obstante, el veterano luchador ya ha aclarado que no fue así, al menos en su versión.

La última caída de un rudo legendario

El retiro de El Satánico marcará el final de una era en la lucha libre mexicana. Tras 53 años de trayectoria, Daniel López se despedirá del cuadrilátero el próximo 20 de marzo, cerrando una carrera que lo convirtió en uno de los rudos más influyentes en la historia del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL). Su legado no solo se mide en campeonatos o rivalidades memorables, sino en la disciplina y el respeto que construyó a lo largo de décadas frente al público.

El Satánico con la máscara de Atlantis | Google

A lo largo de su carrera, el “rudo número uno” protagonizó combates históricos y dejó una marca imborrable tanto como luchador como formador de talentos. Con su retiro, la lucha libre mexicana despide a una figura que vivió cada etapa del deporte: desde los sacrificios de sus inicios hasta convertirse en maestro de nuevas generaciones, cerrando su historia con una última función que promete ser un homenaje a una leyenda del pancracio nacional.

Últimos videos
Lo Último
17:20 “Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
17:17 Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
17:11 Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
17:01 El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
16:59 ¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
16:56 ¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
16:54 ¿Vender tortillas en hielera o a bordo de una motocicleta está prohibido?
16:51 “El que gane será una superestrella”: Benavidez y ‘Zurdo’ Ramírez calientan su pelea
16:45 Vive Latino 2026: ¿Amanda Miguel, Mijares, Paulina Rubio y Danna llegan al festival? ¡Parece que sí!
16:37 Portero de Tottenham abandona el campo llorando tras errores fatales en derrota ante Atlético de Madrid
Tendencia
1
Opinión Cómo va Keylor con Pumas
2
Beisbol ¿Qué necesita México para clasificar a los Cuartos de Final del Clásico Mundial de Beisbol 2026?
3
Beisbol Cal Raleigh se negó a darle la mano a Randy Arozarena y así respondió el mexicano
4
Empelotados Alexis Vega sufre inesperado accidente por ver el teléfono en la calle
5
Futbol ¡Viene el debut tricolor! La Selección Mexicana ya se comunicó con Betis para convocar a Álvaro Fidalgo
6
Futbol ¿Cuándo se sabrá si viene Cristiano Ronaldo a México?
Te recomendamos
Raúl Jiménez aspira a ser parte de la convocatoria de Javier Aguirre en el Mundial | MexSport
Futbol
10/03/2026
“Raúl Jiménez es nuestro delantero titular”: exjugadores del Tri piden que lidere el ataque en el Mundial
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Contra
10/03/2026
Activan contingencia ambiental por ozono en el Valle de México: mala calidad del aire afecta CDMX y Edomex
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
Contra
10/03/2026
Van por Récord Guinness en el Zócalo rumbo al Mundial 2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
Lucha
10/03/2026
El Satánico asegura ser él quien amarró por primera vez a Octagón, no Fuerza Guerrera
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
Contra
10/03/2026
¿Quién es Togo, el perro rescatista que localizó víctimas en el derrumbe de San Antonio Abad?
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones
Contra
10/03/2026
¿Cuándo es Semana Santa 2026? En esta fecha comienzan las vacaciones