Real Madrid vs Manchester City: ¿Dónde y a qué hora ver la Ida de los Octavos de Final de la Champions League

El Real Madrid recibirá al Manchester City en un emocionante encuentro correspondiente a la Champions League de la temporada 2025/2026. El partido está programado para el 11 de marzo de 2026 a las 14:00 horas en el Estadio Bernabeu. El árbitro designado para dirigir este importante duelo será Maurizio Mariani, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre dos de los equipos más poderosos de Europa.

Real Madrid| @realmadrid

En la actual fase de la Champions League, ambos equipos se encuentran en posiciones cercanas en la tabla. El Manchester City ocupa el octavo puesto con 16 puntos tras 8 partidos disputados, habiendo anotado 15 goles y concedido 9. Por su parte, el Real Madrid se sitúa justo detrás en la novena posición con 15 puntos en el mismo número de encuentros, con un balance de 21 goles a favor y 12 en contra. La diferencia de solo un punto entre ambos conjuntos añade un componente adicional de tensión a este enfrentamiento, ya que una victoria podría ser crucial para sus aspiraciones de avanzar a las siguientes rondas del torneo.

El Real Madrid llega a este encuentro con un rendimiento irregular en sus últimos cinco partidos, habiendo conseguido tres victorias y dos derrotas. Los blancos vencieron recientemente al Celta Vigo (1:2) el 6 de marzo en LaLiga, pero antes habían caído ante el Getafe (0:1) el 2 de marzo. En Champions League, el equipo madridista mostró su fortaleza al derrotar al Benfica en ambos partidos de la eliminatoria, primero a domicilio (0:1) el 17 de febrero y luego en casa (2:1) el 25 de febrero. Sin embargo, sufrieron una derrota ante Osasuna (2:1) el 21 de febrero en LaLiga. Por su parte, el Manchester City atraviesa un excelente momento con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco encuentros. Los citizens vencieron al Newcastle United (1:3) en la Copa FA el 7 de marzo, empataron con el Nottingham Forest (2:2) en Premier League el 4 de marzo, y consiguieron victorias ante Leeds United (0:1), Newcastle United (2:1) y Salford City (2:0) en sus compromisos anteriores.

Vinicius Junior se presenta como la gran amenaza ofensiva del Real Madrid para este encuentro. El extremo brasileño ha sido fundamental en el ataque madridista esta temporada, especialmente tras las lesiones de figuras como Mbappé, Bellingham y Rodrygo. Su velocidad y capacidad para desequilibrar en el uno contra uno serán armas cruciales para los blancos. Por el lado del Manchester City, Erling Haaland continúa siendo el referente goleador del equipo. El delantero noruego mantiene su extraordinario promedio realizador y será el principal peligro para la defensa madridista. Su potencia física y su instinto depredador en el área lo convierten en una amenaza constante que la zaga blanca deberá vigilar con especial atención durante los 90 minutos.

Manchester City vence 5-1 a Newcastle en el global | AP

¿DÓNDE VER REAL MADRID VS MANCHESTER CITY?