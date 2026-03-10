Álvaro Arbeloa espera 'pronto' a Kylian Mbappé, a pesar de no contar con él ante Manchester City

Real Madrid enfrenta este miércoles 11 de enero al Manchester City en la Ida de los Octavos de Final de UEFA Champions League. El técnico del conjunto merengue Álvaro Arbeloa habló en conferencia de prensa previo a disputar el encuentro sobre la ausencia de Kylian Mbappé.

Kylian Mbappé busca recuperarse de su lesión | AP

El técnico español dio un adelanto sobre cómo ha observado la evolución de la lesión del delantero, destacando que se le ve con mucha energía y con buen avance en cuanto a lesión.

Ha vuelto con muchas fuerzas. Está mucho mejor, es algo que se tiene que ver cómo va a evolucionando. Lo estamos esperando de regreso muy pronto. Esta semana ha sido muy positiva.

Kylian Mbappé, durante el partido de ida ante Benfica en los Playoffs de la Champions League | AP

Debido a su reciente viaje a Francia para buscar operarse de una lesión de rodilla que viene arrastrando desde diciembre de 2025, el delantero Kylian Mbappé no disputará el partido de Ida de los Octavos de Final.

¿Cuándo podría regresar Mbappé a las canchas?

Kylian Mbappé puede regresar en el partido de vuelta ante Manchester City | AP