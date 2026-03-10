Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Pep Guardiola buscará revertir su tendencia negativa ante Real Madrid con Manchester City

Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Pep Guardiola durante el partido de Manchester City en la FA Cup | AP
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:57 - 09 marzo 2026
El español tiene un historial favorable frente a los Merengues, pero no cuando los ha enfrentado con los Citizens

Pep Guardiola sabe bien lo que es enfrentar a Real Madrid. Con la serie de Octavos de Final de la actual temporada de la Champions League, el técnico español llegará a 30 partidos contra los Merengues, el cuarto equipo al que más ocasiones ha enfrentado por detrás de Arsenal (33), Chelsea (31) y Manchester United (31).

Y aunque históricamente el experimentado estratega tiene un balance favorable, con 14 victorias, seis empates y ocho derrotas, al frente de Manchester City no ha tenido tan buenos resultados. Sin embargo, buscará cambiar la tendencia en esta temporada, en la cual ya logró el triunfo 1-2 como visitante en la Fase de Liga.

Así es el historial de Guardiola ante Real Madrid

En 15 enfrentamientos contra el conjunto blanco al frente de Barcelona, Guardiola obtuvo nueve victorias, con dos derrotas y cuatro empates. Entre sus triunfos más destacados estuvieron partidos como el 2-6 en la Jornada 34 de la Temporada 2008-09 como visitante o el 5-0 de la Jornada 13 en la campaña 2010-11 en casa.

Real Madrid cayó ante Manchester City en Fase de Liga | AP

Además, Pep se impuso en las Semifinales de Champions League de la Temporada 2010-11 (3-1 en el global), en la Final de la Supercopa de España 2011 (5-4 en el global), y en los Cuartos de Final del torneo de la Copa del Rey en la Temporada 2011-12 (4-3 en el global). Con los culés, solo perdió en Fase Eliminatoria en la Final de copa en la campaña 2010-11 por la mínima diferencia.

Por otra parte, al frente de Bayern Munich, Guardiola solo se enfrentó en dos ocasiones a Real Madrid, correspondientes a las Semifinales de Champions League en la Temporada 2013-14. En dicha ocasión, los bávaros cayeron 1-0 como visitantes en el Santiago Bernabéu y luego 0-4 en el Allianz Arena, en una de las peores series que ha vivido Guardiola.

Guardiola felicita a jugadores de Manchester City en la FA Cup | AP
Guardiola felicita a jugadores de Manchester City en la FA Cup | AP

Por último, con Manchester City tiene cinco triunfos hasta ahora, por dos empates y cuatro descalabros. No obstante, a nivel de eliminatorias, los Citizens han avanzado en dos ocasiones, por tres en las que quedaron eliminados contra los Merengues con Guardiola en el banquillo.

Tchouameni festejando el gol de Real Madrid | AP

En la Temporada 2019-20, el equipo inglés se impuso 4-2 en el global en los Octavos de Final; mientras que en la campaña 2022-23 goleó 5-1 en Semifinales. Por otra parte, las eliminatorias que Guardiola perdió con el City ante Real Madrid fueron en Semifinales de la 2021-22 (6-5 global); en Cuartos de la 2023-24 (8-7 global), y en Playoffs de la 2024-25 (6-3 global).

¿Cuándo se enfrentan Manchester City y Real Madrid?

El partido de ida entre Merengues y Citizens está programado para el próximo miércoles 11 de marzo a las 14:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Santiago Bernabéu. Mientras que la vuelta será en el Etihad Stadium el martes 17 en el mismo horario.

