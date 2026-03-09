Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Monterrey vs Cruz Azul: ¿Dónde y a qué hora ver la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf?

Rayados recibe a Cruz Azul en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | RÉCORD
Rayados recibe a Cruz Azul en la ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones Concacaf | RÉCORD
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 16:35 - 09 marzo 2026
La Máquina visita a la Pandilla con miras a tomar la ventaja en la eliminatoria de la Concachampions

Oportunidad de revancha. Poco más de una semana después de caer 0-2 en casa ante Cruz Azul en el Clausura 2026 de la Liga MX, lo que provocó el despido de Doménec Torrent, Rayados de Monterrey tendrá la oportunidad de "desquitarse" ante la Máquina. Será en la Copa de Campeones Concacaf que la Pandilla busque el desquite contra los cementeros, ahora con Nicolás Sánchez como técnico.

Agustín Palavecino en celebración ante Rayados en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

El exdefensa argentino fue elegido como interino del conjunto regio y se presentó con una victoria 4-0 en el Estadio BBVA ante Gallos Blancos de Querétaro. Sin embargo, el fin de semana cayó 1-0 en su visita a Tigres, en una edición más del Clásico Regio, por lo que ahora buscará reencontrarse con el triunfo y tomar ventaja en la serie de Octavos de Final.

Por su parte, el equipo de Nicolás Larcamón llega con una racha de 11 partidos sin derrota, la serie de Primera Ronda ante Vancouver FC y nueve fechas del Clausura 2026, en el cual solo concedió empate a un gol ante Toluca en la Jornada 5. Ese fue el único partido que no ganó el equipo de la Noria, que además suma 27 goles anotados por siete recibidos en esa racha.

Así es el historial entre Rayados y Cruz Azul

Aunque los cementeros se encuentran en un mejor momento actualmente y tienen historial favorable en sus más recientes encuentros contra Rayados, en partidos de eliminatoria directa el equipo regio ha sido superior. De las últimas cinco ocasiones que estos dos clubes se han enfrentado en Fase Final, Monterrey avanzó en tres por dos de la Máquina.

Cruz Azul clasificó a la Final del Clausura 2024 contra Rayados con el empate 2-2 en el marcador global y gracias a la posición en la tabla general. Mientras que en la Semifinal del Apertura 2018, los cementeros empataron 1-1 contra los regios, pero igualmente avanzaron a la Final gracias al criterio de su lugar en la clasificación en Fase Regular.

Gabriel 'Toro' Fernández se enfrenta a Luis Cárdenas en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

En cuanto a Monterrey, la última vez que eliminó a Cruz Azul en una etapa de eliminatoria directa fue en los Cuartos de Final del Apertura 2022, cuando se impuso 3-0 en el marcador global. Mientras que un año antes, en el Repechaje del Apertura 2021, la Pandilla derrotó 1-4 al conjunto de la Noria.

En cuanto a su último antecedente en Concachampions, fue en la Temporada 2021, cuando coincidieron en Semifinales también. En dicha ocasión, Rayados se impuso 1-0 en casa en la ida y posteriormente goleó 1-4 como visitante en la vuelta para avanzar a la Final, misma en la cual venció 1-0 a América para lograr su quinto título de Concacaf.

¿Dónde y a qué hora ver el partido entre Monterrey y Cruz Azul?

  • Fecha: Martes 10 de marzo de 2026

  • Horario: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

  • Sede: Estadio BBVA

  • Transmisión: Fox One

Willer Ditta felicita a Carlos Rotondi en el partido contra Monterrey en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
