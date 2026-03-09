¿Por qué se derrumbó el edificio en San Antonio Abad?

Luego del derrumbe de un edificio en la avenida San Antonio Abad, que dejó tres personas atrapadas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, arribó al lugar y dio detalles sobre los posibles motivos que provocaron la caída de la estructura.

La tragedia sucedió esta tarde en un edificio ubicada en la calzada San Antonio Abad/X: @azucenau

Clara Brugada habla sobre el derrumbe del edificio

Acompañada por su equipo de trabajo, incluida Myriam Urzúa Venegas, titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la jefa de Gobierno indicó que el inmueble ya estaba en trabajos de demolición.

Explicó que el edificio presentaba daños estructurales desde el terremoto de septiembre de 2017. Sin embargo, aclaró que aún no se conocen las causas exactas del accidente, aunque sí se tenía conocimiento de las malas condiciones en que se encontraba el predio privado.

No sabemos la causa, eso es algo que se tiene que investigar con la empresa responsable. Ellos sabrán con mayor precisión, no tiene que ver con las obras del Gobierno CDMX.

Sabemos perfectamente que se trata de un edificio privado, que estaba en demolición. Se vinieron abajo tres niveles, tres losas y actualmente tenemos tres personas que están atrapadas”, declaró Clara Brugada.

La jefa de gobierno Clara Brugada llegó hasta la zona para super visar los trabajos de rescate/X: @SGIRPC_CDMX

Daños del inmueble datan desde el sismo de 1985

Por su parte, Myriam Urzúa reveló que los daños del inmueble podrían ser aún más antiguos, pues datan desde el terremoto de 1985 en el entonces Distrito Federal.

La funcionaria también descartó que el derrumbe esté relacionado con las obras que se realizan para remodelar la Calzada de Tlalpan, las cuales forman parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026 de la FIFA.

Hasta el momento se reporta que una trabajador fue rescatado y llevado al hospital, pero aún hay tres atrapados/X: @NoticiasImagen

Desalojan a 57 personas tras el derrumbe

Como medida preventiva, 57 personas fueron desalojadas tras el colapso del inmueble. Entre ellas se encontraban: Trabajadores del edificio en demolición

Personas de predios contiguos

Comerciantes de la zona.

Rescatan a un trabajador y continúan labores para salvar a los atrapados

Respecto a las personas rescatadas, se informó que un hombre de 42 años, quien trabajaba en la demolición del inmueble, fue localizado entre los escombros y trasladado al Hospital Rubén Leñero.

Bueno, tenemos una persona que ya se rescató que está en el Hospital Rubén Leñero y el objetivo es rescatar a tres personas, que entendemos que están bajo las losas”, declaró la jefa de Gobierno.