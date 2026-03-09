Colapsa edificio en demolición en San Antonio Abad; reportan personas atrapadas

Un edificio que se encontraba en proceso de demolición colapsó la tarde del lunes 9 de marzo de 2026 en la zona de San Antonio Abad, en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, lo que provocó una intensa movilización de servicios de emergencia luego de que se reportara que varias personas quedaron atrapadas entre los escombros.

De acuerdo con los primeros reportes de autoridades y servicios de emergencia, al menos 3 personas habrían quedado atrapadas tras el derrumbe de la estructura. El incidente ocurrió en un inmueble donde se realizaban trabajos de demolición, lo que generó el colapso parcial del edificio.

El colapso ocurrió en un inmueble que se encontraba en proceso de demolición en la Ciudad de México./ X: Bomberos CDMX

Tras recibir el reporte, equipos de rescate, bomberos de la Ciudad de México y personal de Protección Civil acudieron al sitio para iniciar las labores de búsqueda y auxilio. Los rescatistas comenzaron a trabajar entre los restos de la construcción para localizar a las personas que podrían encontrarse bajo los escombros.

El área fue acordonada por elementos de seguridad para permitir las maniobras de los equipos de emergencia y evitar riesgos para los peatones y automovilistas que transitaban por la zona. Además, se solicitó a la población evitar acercarse al lugar mientras continúan las labores de rescate.

Autoridades acordonaron la zona de San Antonio Abad mientras continúan las labores de rescate./ X:@davosv2004

El incidente provocó la caída de materiales y escombros que dejaron a varias personas atrapadas dentro del área de trabajo.

Atendemos derrumbe de tres niveles en un edificio ubicado en la Colonia Tránsito, Alcaldía Cuauhtémoc. #AlMomento, hemos rescatado a dos personas reportadas al interior de la estructura, activamos a nuestra célula homo-canina para la localización de tres personas más. Continúo… pic.twitter.com/6G4rtHSHdD — Jefe Vulcano Cova (@JefeVulcanoCova) March 9, 2026

Debido a la situación, los cuerpos de emergencia activaron protocolos de rescate urbano, utilizando herramientas especializadas para retirar escombros y buscar a las personas atrapadas. Las autoridades también comenzaron a recabar información para determinar cómo ocurrió el colapso durante las labores de demolición.

Hasta el momento del reporte inicial, se hablaba de al menos 3 personas atrapadas, presuntamente trabajadores que se encontraban en el lugar al momento del colapso. Sin embargo, las autoridades señalaron que la información podría actualizarse conforme avanzan las labores de rescate.

Las operaciones en el sitio continúan mientras los equipos de emergencia realizan maniobras para localizar y rescatar a las personas afectadas. Autoridades de la Ciudad de México mantienen presencia en la zona y se espera que en las próximas horas se informe de manera oficial sobre el resultado del operativo y las condiciones del inmueble.