VIDEO: Camión de carga cae sobre casas en Naucalpan; mujer muere tras ser impactada

Debido a una falla mecánica y al propio peso de la unidad, un camión de carga cayó al vacío e impactó varias casas en la colonia San Mateo Nopala, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, dejando un saldo preliminar de una persona muerta y un lesionado.

Camión pierde el control en una pendiente de Naucalpan

Los primeros reportes señalan que alrededor de las 8:30 de la mañana de este lunes el camión de carga con basura, propiedad de la empresa de logística Amblitum, circulaba entre las calles Calvario y 20 de Noviembre.

En esa zona ya se han registrado varios accidentes debido a la pronunciada pendiente que desciende desde la avenida Lomas Verdes.

De acuerdo con los reportes, la unidad presentó una falla mecánica, lo que provocó que el conductor perdiera el control del vehículo.

El pesado camión cayó por unas tres calles a través de una pendiente/X: @Guiesga

Camión arrasó con casas, vehículos y escaleras

Los problemas mecánicos, sumados a la dificultad para controlar la inercia del pesado camión, provocaron que la unidad descendiera a toda velocidad por al menos tres calles, llevándose a su paso casas, un árbol, vehículos, escaleras, macetas y otros objetos.

El camión finalmente detuvo su descenso tras impactarse, quedando completamente destrozado.

La unidad terminó afectando el patio de una vivienda y destruyendo escaleras, las cuales son utilizadas diariamente por los vecinos para llegar a sus casas.

#AlMomento | Un camión recolector de basura pierde los frenos y se impacta contra el muro de un inmueble en la calle Calvario en San Mateo Nopala, Naucalpan, Estado de México. Una mujer perdió la vida y el conductor resultó gravemente herido. pic.twitter.com/EMvpXLGwOI — En Foco Noticias (@EnFocoNoticias1) March 9, 2026

Una mujer murió tras resultar herida en el accidente

Los primeros reportes extraoficiales indican que el conductor del camión resultó gravemente lesionado.

En tanto, una mujer vecina de la colonia San Mateo Nopala también sufrió heridas y fue trasladada en ambulancia; sin embargo, perdió la vida camino al hospital.

#VolvioANacer 🏍️ Cámaras de seguridad grabaron el momento que camión pasa a alta velocidad a punto de impactar a motociclista en San Mateo Nopala en #Naucalpan. Previo a la volcadura en calle Calvario. pic.twitter.com/6pA0xX5BXf — Realidad Naucalpan (@RealidadNaucal2) March 9, 2026

Vecinos denuncian que ya habían advertido del peligro

El accidente generó indignación entre los habitantes de la zona, quienes aseguran que no es la primera vez que ocurre un hecho similar.

Los vecinos señalan que en varias ocasiones han solicitado a las autoridades de Naucalpan que prohíban la circulación por la calle 20 de Noviembre, debido a la inclinación que dificulta controlar los vehículos.

Imágenes muestran el momento exacto en que un camión de carga cayó por una pendiente y volcó en Naucalpan, Estado de México, dejando como saldo a una mujer muerta. #Paralelo23 con @betoblizzard | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en… pic.twitter.com/7uyjVA9kNs — N+ FORO (@nmasforo) March 9, 2026

La primera vez nadie se hizo cargo. Vieron, limpiaron y nadie hizo nada, nadie pagó nada. Esta es la segunda vez, como pueden ver, hay una persona muerta”, declaró un vecino a N+.

Otra habitante del lugar expresó su preocupación:

Nosotros ya vivimos espantados, escuchamos un ruidito y ya pensamos lo peor y volvió a pasar. Desafortunadamente volvió a pasar”.

Víctima iba camino al trabajo cuando ocurrió el accidente

Testigos señalan que la mujer que perdió la vida iba subiendo las escaleras de la calle para dirigirse a su trabajo, cuando fue impactada por el camión de carga.

El fuerte golpe le provocó lesiones graves, las cuales terminaron causándole la muerte.