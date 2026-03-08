Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
El Ajax de Ámsterdam ha sacudido el mercado europeo con un movimiento inesperado. Óscar García, quien hasta hace apenas un año dirigía en la Liga MX con las Chivas, ha sido nombrado nuevo entrenador del primer equipo con efecto inmediato.
DE GUADALAJARA A ÁMSTERDAM
Tras una racha de resultados negativos que mantienen al club en una situación crítica, la directiva encabezada por Jordi Cruyff decidió relegar a Fred Grim de sus funciones. Grim regresará a trabajar en la Academia del club, permitiendo que García tome el timón para el cierre de la temporada.
La llegada de Óscar García al banquillo principal del Ajax ha sido sorpresiva por su rapidez. El estratega español, con pasado en la formación del Barça B, vivió un 2025 turbulento tras ser destituido por las Chivas en marzo de ese año.
Su camino de redención comenzó hace apenas unas semanas:
10 de febrero: Firma con el Ajax para dirigir a la categoría Sub-21.
8 de marzo: Es anunciado oficialmente como técnico del primer equipo tras menos de un mes en la institución.
El directivo del Ajax explicó la transición tras una reunión clave con el cuerpo técnico saliente.
"Fred y yo tuvimos una conversación sobre lo que es mejor para el club. Juntos acordamos que algo tiene que cambiar", señaló Cruyff. "Óscar se hará cargo por lo que resta de la temporada. Los próximos meses son vitales; tenemos ocho partidos por delante y debemos sacar el máximo de ellos".
Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy.— AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2026
García asume el reto en uno de los clubes más exigentes del mundo, pasando del entorno del "Rebaño Sagrado" a la élite de la Eredivisie en tiempo récord. El objetivo es claro: rescatar la identidad del equipo y mejorar la posición en la tabla en el tramo final del campeonato
Te puede interesar