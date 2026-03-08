¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT

El Ajax de Ámsterdam ha sacudido el mercado europeo con un movimiento inesperado. Óscar García, quien hasta hace apenas un año dirigía en la Liga MX con las Chivas, ha sido nombrado nuevo entrenador del primer equipo con efecto inmediato.

Óscar García firma su contrato con Ajax para asumir el cargo de técnico del equipo Sub-23 | english.ajax.nl

DE GUADALAJARA A ÁMSTERDAM

Tras una racha de resultados negativos que mantienen al club en una situación crítica, la directiva encabezada por Jordi Cruyff decidió relegar a Fred Grim de sus funciones. Grim regresará a trabajar en la Academia del club, permitiendo que García tome el timón para el cierre de la temporada.

La llegada de Óscar García al banquillo principal del Ajax ha sido sorpresiva por su rapidez. El estratega español, con pasado en la formación del Barça B, vivió un 2025 turbulento tras ser destituido por las Chivas en marzo de ese año.

Óscar García en su presentación | IMAGO7

Su camino de redención comenzó hace apenas unas semanas:

10 de febrero: Firma con el Ajax para dirigir a la categoría Sub-21.

8 de marzo: Es anunciado oficialmente como técnico del primer equipo tras menos de un mes en la institución.

El directivo del Ajax explicó la transición tras una reunión clave con el cuerpo técnico saliente.

"Fred y yo tuvimos una conversación sobre lo que es mejor para el club. Juntos acordamos que algo tiene que cambiar", señaló Cruyff. "Óscar se hará cargo por lo que resta de la temporada. Los próximos meses son vitales; tenemos ocho partidos por delante y debemos sacar el máximo de ellos".

Oscar García will take over Fred Grim’s duties. The head coach of Jong Ajax will, with immediate effect, take charge of Ajax’s first team. Grim will return to his role within the Ajax academy. — AFC Ajax (@AFCAjax) March 8, 2026