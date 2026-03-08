Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT

El técnico de Chivas dio detalles sobre lo sucedido en el Clásico Tapatío
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 14:23 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Óscar García llega al banquillo del primer equipo de Ajax

El Ajax de Ámsterdam ha sacudido el mercado europeo con un movimiento inesperado. Óscar García, quien hasta hace apenas un año dirigía en la Liga MX con las Chivas, ha sido nombrado nuevo entrenador del primer equipo con efecto inmediato.

Óscar García firma su contrato con Ajax para asumir el cargo de técnico del equipo Sub-23 | english.ajax.nl
Óscar García firma su contrato con Ajax para asumir el cargo de técnico del equipo Sub-23 | english.ajax.nl

DE GUADALAJARA A ÁMSTERDAM

Tras una racha de resultados negativos que mantienen al club en una situación crítica, la directiva encabezada por Jordi Cruyff decidió relegar a Fred Grim de sus funciones. Grim regresará a trabajar en la Academia del club, permitiendo que García tome el timón para el cierre de la temporada.

La llegada de Óscar García al banquillo principal del Ajax ha sido sorpresiva por su rapidez. El estratega español, con pasado en la formación del Barça B, vivió un 2025 turbulento tras ser destituido por las Chivas en marzo de ese año.

Óscar García en su presentación | IMAGO7

Su camino de redención comenzó hace apenas unas semanas:

  • 10 de febrero: Firma con el Ajax para dirigir a la categoría Sub-21.

  • 8 de marzo: Es anunciado oficialmente como técnico del primer equipo tras menos de un mes en la institución.

El directivo del Ajax explicó la transición tras una reunión clave con el cuerpo técnico saliente.

"Fred y yo tuvimos una conversación sobre lo que es mejor para el club. Juntos acordamos que algo tiene que cambiar", señaló Cruyff. "Óscar se hará cargo por lo que resta de la temporada. Los próximos meses son vitales; tenemos ocho partidos por delante y debemos sacar el máximo de ellos".

García asume el reto en uno de los clubes más exigentes del mundo, pasando del entorno del "Rebaño Sagrado" a la élite de la Eredivisie en tiempo récord. El objetivo es claro: rescatar la identidad del equipo y mejorar la posición en la tabla en el tramo final del campeonato

Últimos videos
Lo Último
15:21 Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
15:20 ¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
14:52 DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
14:47 ¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
14:47 Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
14:27 Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
14:23 ¡De Guadalajara a Ámsterdam! Chivas lo echó y Ajax lo nombra como su nuevo DT
14:22 Genoa vence a la Roma con Johan Vásquez como titular
14:21 ¡Motivación a tope! Laurent Mekies asegura que la mentalidad de Max Verstappen está intacta
14:14 ¿Burla contra Canales? Tigres lanza polémica publicación en redes
Tendencia
1
Contra Quién es Mafer la quinceañera que se hizo viral por celebrar sus XV años con Belinda, Xavi y J Balvin en Tabasco
2
Fórmula 1 Cadillac, en problemas: Checo Pérez se pega con Lawson; Bottas, fuera del GP de Australia
3
Futbol ¿Hormiga alemana? Borussia Dortmund siguió de cerca las acciones de Armando González en el Clásico Tapatío
4
Futbol Guillermo Ochoa queda refugiado en Chipre tras impacto de presunto dron iraní
5
Futbol Enner Valencia y Luis Quiñones casi se van a los golpes tras victoria de Pachuca
6
Futbol Nacional ¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo
Te recomendamos
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
Contra
08/03/2026
Esta es la cantidad millonaria que gasta Estados Unidos al día en la guerra contra Irán
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
Fórmula 1
08/03/2026
¡Avisen! Toto Wolff, jefe de Mercedes, sufre duro golpe en la cabeza tras GP de Australia
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
Futbol
08/03/2026
DT de Atlético San Luis en alerta sobre Joao Pedro: “Dios quiera que no tenga una rotura de costilla”
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Futbol
08/03/2026
¿Apunta al AC Milan? Sergio Ramos asiste al Derby della Madonnina
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Fórmula 1
08/03/2026
Checo Pérez y su primer gran encontronazo con Liam Lawson; el neozelandés respondió al mexicano
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?
Futbol Internacional
08/03/2026
Espanyol vs Real Oviedo: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?