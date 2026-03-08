Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Campaña en contra de 'Tala' Rangel? Álvaro Morales confiesa la verdad en vivo

'Tala' Rangel durante Clásico Tapatío | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 11:04 - 08 marzo 2026
Álvaro Morales niega tener una campaña en contra de 'Tala' Rangel para bajarlo de la Selección Mexicana

La tensión en la portería de la Selección Mexicana ha saltado de la cancha a las mesas de análisis. En la más reciente emisión de Futbol Picante, Álvaro Morales rompió el silencio ante la creciente teoría en redes sociales que lo señala de orquestar una campaña de desprestigio contra Raúl Rangel, guardameta de las Chivas, con el fin de favorecer a Luis Ángel Malagón.

Raúl Rangel | IMAGO7

ÁLVARO MORALES ACLARA SUPUESTA CAMPAÑA VS 'TALA' RANGEL

Los señalamientos contra el comunicador tomaron fuerza tras filtrarse su asistencia a la fiesta de cumpleaños de Malagón, portero del Club América. Usuarios en plataformas digitales sostienen que esta relación personal motiva las constantes críticas hacia el 'Tala', buscando asegurar la titularidad del americanista en el próximo Mundial. Ante esto, Morales fue contundente al aire:

"Me quieren acusar de que yo traigo una campaña contra el 'Tala' Rangel por el hecho de que yo fui invitado al cumpleaños de Malagón".

Si bien el analista negó categóricamente la existencia de una campaña orquestada, no se retractó de sus juicios sobre el desempeño del arquero rojiblanco. Morales argumentó que su postura se basa exclusivamente en lo que observa durante los partidos, señalando lo que él considera deficiencias graves en la técnica del jugador.

Álvaro Morales | MEXSPORT

Al referirse a las actuaciones recientes del guardameta, el comunicador expresó:

"El señor Tala Rangel, otro error este torneo, otra estupidez... El señor no es bueno con los pies, no es un buen portero. Chivas siempre ha representado un peligro para la Selección Mexicana".

Aunque Morales admitió abiertamente su preferencia por Malagón para defender el arco nacional, insistió en que sus señalamientos hacia Rangel son meras observaciones de sus errores en el campo. Para el polémico analista, la cercanía con el jugador del América no invalida su derecho a cuestionar el nivel de quien, a su juicio, no cumple con los requisitos para la titularidad en el Tri.

Rangel, Ochoa y Malagón pelean por la titularidad | MEXSPORT

La disputa por la portería de México sigue encendida, alimentada tanto por el rendimiento deportivo como por el encendido debate mediático que rodea a dos de las instituciones más grandes del país.

