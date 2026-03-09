Verificación de edad requerida
Este es el line up de México para su partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol
México buscará su tercer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol después de vencer el pasado viernes a Gran Bretaña y tan solo un día antes a Brasil, con el último de estos resultados convirtiéndose en algo histórico tras una paliza de 16-0.
Ahora, los mexicanos se medirán a Estados Unidos en el tercer duelo de este torneo, significando el más complicado de los encuentros hasta ahora, pero que en caso de ganar, los confirmaría como uno de los candidatos de mayor 'poder' en el torneo.
Line up mexicano vs USA
Jardinero Derecho — Jarren Duran
Jardinero Izquierdo — Randy Arozarena
Primera Base — Jonathan Aranda
Catcher / Receptor — Alejandro Kirk
Bateador Designado — Rowdy Tellez
Tercera Base — Nacho Álvarez Jr.
Segunda Base — Nick Gonzales
Jardinero Central — Alek Thomas
Shortstop / Parador en Corto — Joey Ortiz
Pitcher / Lanzador — Manny Barreda
¡Hoy se juega con el pecho por delante! 👊🏻— Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026
Este es el lineup que saldrá a defender nuestra bandera. 🇲🇽
Millones de corazones, un mismo grito… ¡VAMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/tA2FScvNdu
Line up Estados Unidos vs México
Parador en corto — Bobby Witt Jr.
Primera base — Bryce Harper
Jardinero derecho — Aaron Judge
Bateador designado — Kyle Schwarber
Tercera base — Alex Bregman
Receptor — Cal Raleigh
Jardinero izquierdo — Anthony Romano
Jardinero central — Byron Buxton
Segunda base — Brice Turang
Datos del encuentro entre USA y MEX
México y Estados Unidos se enfrentan en el Juego 3 del World Baseball Classic 2026, en un duelo que suma un nuevo capítulo a la rivalidad entre ambas selecciones. A nivel profesional, ambos países se han enfrentado en 20 ocasiones, con Estados Unidos liderando la serie histórica 12-8.
Sin embargo, en el contexto del Clásico Mundial de Beisbol, la balanza favorece a la novena mexicana. México ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos que ha disputado ante Estados Unidos dentro de este torneo, lo que añade un ingrediente extra de competitividad al encuentro.
Para este partido, el abridor de Estados Unidos es Paul Skenes, quien llega con un logro histórico en su carrera. El lanzador se convirtió en apenas el segundo pitcher en la historia de las Grandes Ligas en ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young en temporadas consecutivas, una hazaña que anteriormente solo había conseguido Doc Gooden en 1984 y 1985.
El desempeño del equipo estadounidense en el torneo también ha sido llamativo en el pitcheo. A lo largo de sus primeros dos juegos del Clásico Mundial, los lanzadores de Estados Unidos han registrado 33 ponches y únicamente han otorgado una base por bolas, reflejando el dominio que han mostrado desde la lomita. En el plano ofensivo, el equipo también ha destacado por su paciencia en el plato. En los primeros dos encuentros del torneo, Estados Unidos ha negociado 24 bases por bolas, una cifra que ya supera los totales que registró en las ediciones del World Baseball Classic de 2006 y 2013.
