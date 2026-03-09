Este es el line up de México para su partido ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol

México buscará su tercer triunfo en el Clásico Mundial de Beisbol después de vencer el pasado viernes a Gran Bretaña y tan solo un día antes a Brasil, con el último de estos resultados convirtiéndose en algo histórico tras una paliza de 16-0.

Ahora, los mexicanos se medirán a Estados Unidos en el tercer duelo de este torneo, significando el más complicado de los encuentros hasta ahora, pero que en caso de ganar, los confirmaría como uno de los candidatos de mayor 'poder' en el torneo.

Alejandro Kirk festejando con sus compañeros | AP

Line up mexicano vs USA

Jardinero Derecho — Jarren Duran

Jardinero Izquierdo — Randy Arozarena

Primera Base — Jonathan Aranda

Catcher / Receptor — Alejandro Kirk

Bateador Designado — Rowdy Tellez

Tercera Base — Nacho Álvarez Jr.

Segunda Base — Nick Gonzales

Jardinero Central — Alek Thomas

Shortstop / Parador en Corto — Joey Ortiz

Pitcher / Lanzador — Manny Barreda

¡Hoy se juega con el pecho por delante! 👊🏻



Este es el lineup que saldrá a defender nuestra bandera. 🇲🇽



Millones de corazones, un mismo grito… ¡VAMOS MÉXICO! 💚🤍❤️#EsMiSangre🩸🇲🇽 pic.twitter.com/tA2FScvNdu — Novena México 🇲🇽⚾ (@MexicoBeis) March 9, 2026

Line up Estados Unidos vs México

Parador en corto — Bobby Witt Jr.

Primera base — Bryce Harper

Jardinero derecho — Aaron Judge

Bateador designado — Kyle Schwarber

Tercera base — Alex Bregman

Receptor — Cal Raleigh

Jardinero izquierdo — Anthony Romano

Jardinero central — Byron Buxton

Segunda base — Brice Turang

Abrazo entre Jonathan Aranda y Alejandro Kirk | AP

Datos del encuentro entre USA y MEX

México y Estados Unidos se enfrentan en el Juego 3 del World Baseball Classic 2026, en un duelo que suma un nuevo capítulo a la rivalidad entre ambas selecciones. A nivel profesional, ambos países se han enfrentado en 20 ocasiones, con Estados Unidos liderando la serie histórica 12-8.

Sin embargo, en el contexto del Clásico Mundial de Beisbol, la balanza favorece a la novena mexicana. México ha ganado tres de los cuatro enfrentamientos que ha disputado ante Estados Unidos dentro de este torneo, lo que añade un ingrediente extra de competitividad al encuentro.

Randy Arozarena y Joey Ortíz tras victoria de México en el Clásico mundial | AP

Para este partido, el abridor de Estados Unidos es Paul Skenes, quien llega con un logro histórico en su carrera. El lanzador se convirtió en apenas el segundo pitcher en la historia de las Grandes Ligas en ganar el premio al Novato del Año y el Cy Young en temporadas consecutivas, una hazaña que anteriormente solo había conseguido Doc Gooden en 1984 y 1985.