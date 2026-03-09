Triunfo de México, el segundo con mayor diferencia en la historia del Clásico Mundial

La Selección Mexicana de Béisbol firmó una actuación histórica en el Clásico Mundial al aplastar 16-0 a Brasil, un resultado que se convirtió en el segundo triunfo con mayor diferencia en la historia del torneo. La contundente victoria de la novena tricolor se selló en apenas seis entradas debido a la regla de misericordia, tras una ofensiva imparable que dejó sin opciones al equipo sudamericano.

El dominio mexicano fue absoluto desde el primer inning, con una explosión ofensiva que permitió construir rápidamente una ventaja amplia. Con cuadrangulares y una constante presión en las bases, México logró una de las palizas más grandes que se han visto en el Clásico Mundial de Béisbol.

Jugadores mexicanos felicitan a Alek Thomas tras su jonrón ante Brasil | AP

México logra una de las mayores palizas en la historia del Clásico Mundial

De acuerdo con registros históricos del torneo, el triunfo de México 16-0 sobre Brasil ya ocupa el segundo lugar entre las mayores victorias por blanqueada en el Clásico Mundial de Béisbol. Solo es superado por el histórico 17-0 de Estados Unidos sobre Sudáfrica en 2006, que continúa siendo la mayor diferencia registrada.

En la lista también aparecen resultados contundentes como el 14-0 de Corea sobre China en 2009, el 14-0 de Cuba sobre China Taipéi en 2013 y el 14-0 de China Taipéi ante República Checa en 2026, además del 13-0 de Japón sobre China Taipéi en la misma edición. El triunfo mexicano se suma así a una corta lista de victorias dominantes dentro del torneo.

Julian Ornelas celebra durante el partido entre Brasil y México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT

La magnitud del marcador refleja la enorme diferencia que hubo en el terreno de juego, donde México impuso condiciones tanto en el bateo como en el pitcheo. La ofensiva tricolor no dejó de producir carreras hasta alcanzar las 16 anotaciones que activaron la regla de misericordia y decretaron el final anticipado del partido.

La ofensiva mexicana marcó el ritmo del histórico triunfo

El ataque mexicano estuvo liderado por los cuadrangulares de Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas, quienes castigaron con fuerza al pitcheo brasileño y ampliaron rápidamente la ventaja en la pizarra.

Alejandro Kirk aportó uno de los cuadrangulares de los mexicanos | AP

Con batazos oportunos y presión constante en las bases, la novena mexicana fue aumentando la diferencia inning tras inning hasta firmar una victoria histórica. El dominio ofensivo permitió cerrar el juego en el sexto inning, un hecho poco común en partidos del Clásico Mundial.

Este resultado no solo reafirma el poder ofensivo del equipo tricolor, sino que también fortalece su posición dentro del torneo. México llega así con gran confianza a su próximo desafío en el Clásico Mundial, donde enfrentará a Estados Unidos en uno de los duelos más atractivos del grupo.