Beisbol

Alejandro Kirk habló después de la 'paliza' de México a Brasil en el Clásico Mundial de Beisbol

Alejandro Kirk festejando con sus compañeros | AP
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:52 - 08 marzo 2026
El oriundo de Tijuana fue parte fundamental de la victoria de México 16-0

México ha vapuleado a Brasil en su segundo partido del Clásico Mundial de Beisbol con un marcador de 16-0, dejando en claro que para el próximo juego de este lunes 9 de marzo en contra de Estados Unidos el cuadro azteca está listo.

Esto ha sido confirmado por Alejandro Kirk, el jugador de los Blue Jays que una vez más ha aportado con un cuadrangular en el diamante, catapultándose para ser uno de los jugadores más importantes del equipo azteca.

Kirk aportó uno de los cuadrangulares de los mexicanos | AP

Felices con el resultado

Tras haber conseguido su segunda victoria en el Clásico Mundial de Beisbol, los jugadores mexicanos se preparan para el encuentro ante Estados Unidos este próximo 9 de marzo, lo que será sin duda alguna su prueba más grande en lo que va de la competencia.

Ante dicha situación y acerca de la victoria ante Brasil, el tijuanense Alejandro Kirk ha dado sus impresiones al respecto.

Bueno, creo que tenemos muy buen equipo, la energía está ahí, tenemos buenos jugadores, después de ganar un juego como este, yo creo que es muy importante. Muy emocionado, creo que ese jonrón lo estaba esperando hace mucho y gracias a Dios se pudo dar hoy. Gracias por apoyarnos y nos vemos mañana.

Kirk fue parte fundamental de la victoria mexicana en el segundo duelo dentro del diamante, pero además, pese a que no la ganaron, el tijuanense también fue parte fundamental de la llegada de los Blue Jays de Toronto a la Serie Mundial que perdieron en contra de los Dodgers.

México dominó a Brasil

México protagonizó una actuación histórica al derrotar 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol, un partido que terminó anticipadamente en la sexta entrada por la regla de misericordia. La novena mexicana dominó desde el inicio con una ofensiva explosiva que castigó sin piedad al pitcheo brasileño, construyendo una ventaja amplia inning tras inning hasta sellar una de las victorias más contundentes en su historia dentro del torneo.

El poder ofensivo de México estuvo encabezado por los cuadrangulares de Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas, quienes impulsaron el rally que llevó la pizarra hasta las 16 carreras. Con este resultado, el equipo tricolor reafirmó su dominio sobre Brasil y llega con gran confianza a su próximo desafío en el Clásico Mundial, donde se enfrentará a Estados Unidos en uno de los duelos más esperados del grupo.

Abrazo entre Jonathan Aranda y Alejandro Kirk | AP
