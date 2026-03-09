Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

México consiguió ante Brasil la mayor "paliza" de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol

Julian Ornelas celebra durante el partido entre Brasil y México en el Clásico Mundial 2026 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 21:55 - 08 marzo 2026
La Novena mexicana tuvo una noche memorable Houston, en su segundo partido del torneo internacional

¡Se vale soñar! En su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la Selección Mexicana se impuso de forma contundente ante Brasil. De hecho, el compromiso se detuvo en la sexta entrada, cuando Julián Ornelas conectó un jonrón que concretó el 0-16 en el marcador.

Con ello, y previo a un enfrentamiento clave ante Estados Unidos, la afición mexicana se ilusiona con ver a los representantes aztecas hasta el partido por el título. Incluso si no concretan la hazaña en Fase Final, el compromiso de este domingo ya fue histórico para México.

Jugadores de México celebran en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
De acuerdo con los datos de Rodrigo Goyeneche, el partido ante los sudamericanos fue el segundo en el cual México conectó más de 15 carreras en un Clásico Mundial. Y más importante, fue la victoria por mayor diferencia en la historia de la Novena mexicana.

Las mayores victorias de México en el Clásico Mundial

Con la de este domingo ya son ocho ocasiones en las que la Novena mexicana gana un partido del Clásico Mundial con diez carreras o más. La primera ocurrió hace 20 años, cuando se impuso 10-4 ante la Selección de Sudáfrica, frente a la cual repitió una paliza similar en 2009, con un triunfo 14-3.

Afición mexicana celebra la victoria ante Brasil durante el Clásico Mundial | MEXSPORT
Ese mismo año, México se impuso 16-1 a Australia, tras lo cual pasaron ocho años antes de una victoria así de contundente. Fue en 2017 que el combinado tricolor se impuso 11-9 a Venezuela y para 2023 sumó dos triunfos más a la lista: 11-5 frente a Estados Unidos y 10-3 contra Canadá.

  • 08-03-2006: México 10-4 Sudáfrica

  • 09-03-2009: México 14-3 Sudáfrica

  • 11-03-2009: México 16-1 Australia

  • 12-03-2017: México 11-9 Venezuela

  • 12-03-2023: México 11-5 Estados Unidos

  • 15-03-2023: México 10-3 Canadá

  • 08-03-2026: México 16-0 Brasil

¿Cuándo juega nuevamente México en el Clásico Mundial 2026?

Con la paliza ante Brasil, la novena azteca llegará con mayor motivación a su tercer partido del torneo, un encuentro clave contra Estados Unidos, mismo que puede marcar la diferencia entre clasificar a Cuartos de Final o quedar fuera. El partido está programado para este lunes 9 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

La Novena mexicana celebra con Alejandro Kirk en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT
