Verificación de edad requerida
Este artículo contiene contenido para adultos que puede ser inapropiado para menores. Por favor, confirme que tiene 18 años o más para continuar.
Contenido sensible a continuación
Este artículo contiene imágenes o detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores. Se recomienda discreción del espectador.
México consiguió ante Brasil la mayor "paliza" de su historia en el Clásico Mundial de Béisbol
¡Se vale soñar! En su segundo partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026, la Selección Mexicana se impuso de forma contundente ante Brasil. De hecho, el compromiso se detuvo en la sexta entrada, cuando Julián Ornelas conectó un jonrón que concretó el 0-16 en el marcador.
Con ello, y previo a un enfrentamiento clave ante Estados Unidos, la afición mexicana se ilusiona con ver a los representantes aztecas hasta el partido por el título. Incluso si no concretan la hazaña en Fase Final, el compromiso de este domingo ya fue histórico para México.
De acuerdo con los datos de Rodrigo Goyeneche, el partido ante los sudamericanos fue el segundo en el cual México conectó más de 15 carreras en un Clásico Mundial. Y más importante, fue la victoria por mayor diferencia en la historia de la Novena mexicana.
Las mayores victorias de México en el Clásico Mundial
Con la de este domingo ya son ocho ocasiones en las que la Novena mexicana gana un partido del Clásico Mundial con diez carreras o más. La primera ocurrió hace 20 años, cuando se impuso 10-4 ante la Selección de Sudáfrica, frente a la cual repitió una paliza similar en 2009, con un triunfo 14-3.
Ese mismo año, México se impuso 16-1 a Australia, tras lo cual pasaron ocho años antes de una victoria así de contundente. Fue en 2017 que el combinado tricolor se impuso 11-9 a Venezuela y para 2023 sumó dos triunfos más a la lista: 11-5 frente a Estados Unidos y 10-3 contra Canadá.
08-03-2006: México 10-4 Sudáfrica
09-03-2009: México 14-3 Sudáfrica
11-03-2009: México 16-1 Australia
12-03-2017: México 11-9 Venezuela
12-03-2023: México 11-5 Estados Unidos
15-03-2023: México 10-3 Canadá
08-03-2026: México 16-0 Brasil
¿Cuándo juega nuevamente México en el Clásico Mundial 2026?
Con la paliza ante Brasil, la novena azteca llegará con mayor motivación a su tercer partido del torneo, un encuentro clave contra Estados Unidos, mismo que puede marcar la diferencia entre clasificar a Cuartos de Final o quedar fuera. El partido está programado para este lunes 9 de marzo a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Te puede interesar