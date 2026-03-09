Verificación de edad requerida
¡Explota el bat mexicano! Jarren Durán conecta un Home Run ante Brasil
Jarren Duran se hizo presente con el bat durante el partido entre México y Brasil, luego de conectar un sólido batazo que encendió a la ofensiva mexicana, marcando la 5.ª carrera del encuentro.
La jugada fue compartida por la cuenta oficial de Major League Baseball México, donde se observa que el jardinero derecho de la novena mexicana tuvo que ponerse el sombrero mexicano para celebrar.
Durán aporta un bat poderoso a la ofensiva mexicana
El pelotero, que también milita con los Boston Red Sox, se ha convertido en una de las piezas importantes dentro del lineup de la Selección Mexicana de Béisbol, aportando velocidad en las bases y contacto oportuno con el bat.
Su participación ofensiva ante Brasil ha ayudado con un home run, además de un doble que ayudó a impulsar 2 carreras más para la Novena Mexicana.
Durán continúa demostrando por qué es considerado uno de los jugadores más dinámicos de la Selección Mexicana de Béisbol, combinando su capacidad para embasarse con velocidad y agresividad en el diamante.
