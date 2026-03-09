Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil

La cuenta oficial de Major League Baseball en México encendió las redes sociales al mostrar la llegada de Randy Arozarena al estadio con sus ya famosas botas de la suerte, una cábala que el pelotero ha mantenido a lo largo de su carrera.

En el video compartido por MLB México se observa al jardinero mexicano caminando rumbo al vestidor con sus característicos botines vaqueros, un ritual que suele realizar antes de los partidos importantes.

La historia detrás de las botas de la suerte de Arozarena

Lejos de ser una simple curiosidad, las botas tienen una historia detrás. Arozarena comenzó a utilizarlas como amuleto durante su etapa con los Mayos de Navojoa en la Liga Mexicana del Pacífico.

Según el propio pelotero, en una ocasión decidió usar botas antes de un partido y ese mismo día conectó un cuadrangular, por lo que decidió repetir el ritual en encuentros posteriores.

Un ritual que ha acompañado su carrera

Desde entonces, el pelotero ha recurrido a esta cábala en momentos importantes de su carrera, incluyendo partidos de postemporada en Grandes Ligas y durante el Clásico Mundial de Béisbol 2023, donde se convirtió en una de las grandes figuras de la Selección Mexicana.

Con el paso del tiempo, las botas se han convertido en parte del sello personal de Randy Arozarena, quien mantiene su tradición cada vez que se prepara para saltar al diamante.