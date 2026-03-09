Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'

Laporta 'cierra las puertas' de Barcelona a Messi: "No es realista" | AP
Laporta 'cierra las puertas' de Barcelona a Messi: "No es realista" | AP
Rafael Trujillo 18:31 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El exentrenador reveló detalles sobre el intento de fichaje del astro argentino en el 2023

Lionel Messi estuvo cerca de volver a vestir los colores blaugranas de Barcelona, sin embargo, Joan Laporta no lo quiso, al menos así lo reveló Xavi Hernández en una reciente entrevista.

En pláticas con 'La Vanguardia', el exentrenador del Barcelona, rompió el silencio sobre los motivos de su salida, su relación con la directiva encabezada por Joan Laporta y además, reveló nuevos detalles sobre el frustrado regreso de Leo Messi, asegurando que el presidente fue quien detuvo la operación.

A una semana de las elecciones, Xavi, alineado con Víctor Font rival de Laporta en la lucha por la nueva presidencia del cuadro culé, afirmó que el astro argentino no volvió al club por una decisión directa de Laporta.

"Leo estaba fichado y el presidente lo tiró atrás", sentenció, explicando que el mandatario no deseaba un conflicto de poder con el jugador.
Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP

La verdad sobre el regreso fallido de Messi

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su versión sobre el no fichaje de Messi. Xavi contradijo la narrativa oficial, asegurando que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que contaba con el visto bueno de LaLiga.

"En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver. Teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", relató.

"Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira".
Messi aseguró que tiene muchas ganas de volver a Barcelona | AP

Xavi concluyó que la decisión final fue de Laporta, motivada por el temor a que Messi le restara poder dentro del club.

Messi llega a la MLS

Poco después de su fallida llegada al Barcelona, Lionel Messi decidió dejar al París St. Germain para fichar con el Inter Miami de la Major League Soccer y, por primera vez en su carrera profesional, dejar el futbol europeo.

Xavi por su parte, dirigió al conjunto culé un año más hasta que en el 2024 dejó al club tras quedar segundo en LaLiga y no poder comandar al equipo a un campeonato de Champions League.

Joan Laporta y Messi tras un partido del Barcelona | AP
Últimos videos
Lo Último
19:21 ¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
19:18 Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
19:16 Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
19:07 ¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
18:50 Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
18:43 ¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
18:42 Chaco Giménez se enciende en su debut en la Kings League y encara a Rafael Cid
18:31 Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
18:16 ¿Acuchillan al Bicampeón? Analistas arbitrales destacan una tarjeta roja no sancionada en Toluca vs Bravos
18:15 Liga MX: ¿Qué partidos se jugarán en la Jornada 11 del Clausura 2026?
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con edición 3D en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Futbol
08/03/2026
¡Vuelve el Príncipe del Averno! Alexis Vega reaparece con Toluca tras meses de inactividad
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Beisbol
08/03/2026
Randy Arozarena y sus botas de la suerte vuelven a aparecer en la previa del juego ante Brasil
Marcel Ruiz y Alexis Vega se saludan en el partido de Toluca ante Juárez | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Toluca se impone a Bravos de Juárez en el regreso de Alexis Vega
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Futbol
08/03/2026
¡Un auténtico caos! Se desata batalla campal en la Final del Campeonato Mineiro entre Cruzeiro y Atlético Mineiro
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
Contra
08/03/2026
Hoy No Circula 9 de marzo 2026 en CDMX y Edomex: qué autos no pueden circular
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos
Futbol
08/03/2026
¿Gudiño al Mundial 2026? Narrador de TUDN postula a su candidato tras caos con porteros mexicanos