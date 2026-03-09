Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'

Lionel Messi estuvo cerca de volver a vestir los colores blaugranas de Barcelona, sin embargo, Joan Laporta no lo quiso, al menos así lo reveló Xavi Hernández en una reciente entrevista.

En pláticas con 'La Vanguardia', el exentrenador del Barcelona, rompió el silencio sobre los motivos de su salida, su relación con la directiva encabezada por Joan Laporta y además, reveló nuevos detalles sobre el frustrado regreso de Leo Messi, asegurando que el presidente fue quien detuvo la operación.

A una semana de las elecciones, Xavi, alineado con Víctor Font rival de Laporta en la lucha por la nueva presidencia del cuadro culé, afirmó que el astro argentino no volvió al club por una decisión directa de Laporta.

"Leo estaba fichado y el presidente lo tiró atrás", sentenció, explicando que el mandatario no deseaba un conflicto de poder con el jugador.

Xavi Hernández en un partido mientras dirigía al Barcelona | AP

La verdad sobre el regreso fallido de Messi

Uno de los puntos más destacados de la entrevista fue su versión sobre el no fichaje de Messi. Xavi contradijo la narrativa oficial, asegurando que el acuerdo estaba prácticamente cerrado y que contaba con el visto bueno de LaLiga.

"En enero del 2023, después de quedar campeón del mundo, contactamos y él me dice que tiene ilusión de volver. Teníamos la luz verde de LaLiga pero es el presidente el que lo tira todo para atrás", relató.

"Mi interés es contar la verdad y Leo no viene al Barça porque el presidente no quiere, no por LaLiga ni porque Jorge Messi pide más dinero, eso es mentira".

Messi aseguró que tiene muchas ganas de volver a Barcelona | AP

Xavi concluyó que la decisión final fue de Laporta, motivada por el temor a que Messi le restara poder dentro del club.

Messi llega a la MLS

Poco después de su fallida llegada al Barcelona, Lionel Messi decidió dejar al París St. Germain para fichar con el Inter Miami de la Major League Soccer y, por primera vez en su carrera profesional, dejar el futbol europeo.

Xavi por su parte, dirigió al conjunto culé un año más hasta que en el 2024 dejó al club tras quedar segundo en LaLiga y no poder comandar al equipo a un campeonato de Champions League.