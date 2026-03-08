Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"No voy a regresar": Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona

Xavi en conferencia de prensa | AP
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 17:07 - 08 marzo 2026
El técnico español habló acerca de su exequipo.

El técnico español, Xavi Hernández, en una entrevista con La Vanguardia donde le preguntaron acerca del Barcelona y si volvería a dirigir al equipo Catalán.

La salida del Barcelona no tuvo el final que muchos esperarían de una leyenda de la magnitud de Xavi, donde uno de sus mayores logros fue conseguir una Liga Española con un equipo bastante limitado y con muchos canteranos que hoy en día son estrellas mundiales. 

“No voy a regresar” 

La llegada de Xavi al banquillo del Barcelona estuvo llena de mucho entusiasmo de parte de los aficionados y jugadores, aunque su desenlace no tuvo un final como todos esperaban; el español regresó al equipo a competencias europeas después de caer en la Europa League.

Por ese motivo, le preguntaron al técnico sobre si se planteaba algún regreso al equipo de sus amores, pero la respuesta no fue lo que muchos esperaban.

Mi capítulo como entrenador del Barcelona ha terminado tal y como lo veo ahora. No voy a regresar.
Xavi en su etapa en Barcelona | AP

Cerrando las puertas de un posible regreso al equipo Blaugrana en algún momento. 

Los números de Xavi en el Barcelona

Durante su etapa como entrenador del Barcelona, Xavi Hernández dirigió 143 partidos oficiales, con un balance de 90 victorias, 23 empates y 30 derrotas.

Xavi durante un partido | AP

El técnico español llegó al banquillo blaugrana el 6 de noviembre de 2021, tras la salida de Ronald Koeman, y permaneció en el cargo hasta junio de 2024. Durante ese periodo conquistó LaLiga 2022-23 y la Supercopa de España 2023.

Además, uno de los sellos de su gestión fue apostar por la cantera de La Masia, consolidando o debutando a jóvenes como Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Fermín López, Gavi y Alejandro Balde, quienes hoy forman parte del presente y futuro del club.

Xavi y varios jugadores del Barcelona | AP
