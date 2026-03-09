Manny Barreda lanza mensaje que ilusiona, a Mexico, previo a juego ante Estados Unidos

La Selección Mexicana de Béisbol sigue con el sueño intacto después de sus dos primeros partidos en los que han salido triunfantes, su más reciente victoria con una paliza incluida de 16-0 sobre Brasil que los ha puesto con lo moral en lo más alto de cara al enfrentamiento.

Tras la blanqueada se dio a conocer que Manny Barreda será el abridor para el tercer juego para el Tri en el Clásico Mundial de Béisbol, mismo que aseguró que será una victoria sobre el complicado equipo de USA en uno de los juegos que podría representar acercarse a las aspiraciones por los dirigidos por Benjamín Gil.

"Lo hemos hecho año con año este equipo el récord contra Estados Unidos ha sido muy bueno y confío en que van a respaldar los bateadores, la defensa y el pitcheo que viene detrás que viene también lo va hacer, tenemos un muy buen equipo, tenemos muy buena confianza y tenemos muy buen nivel", resaltó el abridor en zona mixta.

Manny Barreda l X:joframaso

Yo creo que ellos se quedaron con la espinita clavada, y que le ganamos… les vamos a ganar

Voto de confianza a Manny Barreda

Benjamín Gil le dio el voto de confianza a Manny Barreda: "Tiene toda la razón (DeRosa) en que no importa quién abra por nosotros y yo tengo toda la razón en que no importa quién abra por ellos. ¿Qué importa? Es un pitcher americano (Paul Skenes) contra un pitcher mexicano (Barreda) y vamos a jugar el uno contra el otro".

Jugadores de México celebran en el partido contra Brasil en el Clásico Mundial | MEXSPORT

¿Qué dijo Benjamín Gil tras triunfo ante Brasil?

El manager del Tri Benjamín Gil resaltó a sus jugadores especialmente a lo que no han sido parte del lineup: "Están sumamente entregados los jugadores que no son titulares. Jugamos el beisbol agresivo y nuestro mejor beisbol. Algo muy importante: Joey Meneses conectó una rola y corrió duro. Esa jugada insignificante hace saber que todos están entregados al cien por ciento".

"Tengo los 30 mejores jugadores del mundo… No importa a quién mande México a lanzar, siempre salimos a ganar. Si Estados Unidos tiene los mejores 30 jugadores del mundo, creo que Dominicana, Japón y Venezuela tienen algo que decir. Nosotros queremos ser los mejores jugadores ese día. Esto es de ganar y vamos a dar lo mejor de nosotros", resaltó.

Festejo del equipo mexicano tras la 'paliza' a los brasileños | AP