Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Histórico KO! México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol

Alejandro Kirk celebrando su Home Run con la Novena Mexicana | MexSport
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 21:02 - 08 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La novena mexicana impuso la regla de misericordia en apenas seis entradas

La Selección Mexicana de Béisbol firmó una de las victorias más contundentes de su historia tras derrotar 16-0 a Brasil, resultado que terminó antes de tiempo gracias a la regla de misericordia en la sexta entrada dentro del Clásico Mundial de Béisbol.

México dominó el encuentro desde el primer inning, desplegando una ofensiva explosiva que dejó sin respuesta al pitcheo brasileño y permitió que el juego se definiera rápidamente.

México desata una ofensiva imparable

La Novena Mexicana atacó desde temprano y fue construyendo una ventaja amplia con batazos oportunos y constante presión en las bases.

La ofensiva tricolor fue liderada por los cuadrangulares de Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas, quienes castigaron al pitcheo brasileño para ampliar rápidamente la ventaja.

Jarren Durán y su home run con la Selección Mexicana de Béisbol | MexSport

La diferencia en la pizarra siguió creciendo entrada tras entrada hasta que México alcanzó las 16 carreras, lo que activó la regla de misericordia y decretó el final del partido en el sexto inning.

México mantiene dominio histórico ante Brasil

El triunfo reafirmó la superioridad de México sobre la Selección brasileña, dejando clara la expertis y el nivel ofensivo que atraviesa el equipo tricolor en el torneo.

La victoria también permitió a México fortalecer su posición dentro del grupo y llegar con confianza a uno de los duelos más esperados del torneo, que será ante la selección favorita del Clásico Mundial y una de sus mayores rivales: Estados Unidos.

Taijuan Walker en el montículo | MexSport

Estados Unidos, el siguiente reto para México

Tras la contundente victoria, México se enfrentará ahora a Estados Unidos en uno de los partidos más atractivos del grupo.

Históricamente, la Novena Mexicana ha sabido competir e incluso dominar a los estadounidenses en varios enfrentamientos recientes dentro de torneos internacionales, incluido el recordado triunfo en el Clásico Mundial de 2023, cuando México venció a Estados Unidos en la fase de grupos.

Novena Mexicana celebrando victoria ante Puerto Rico en Cuartos de Final | AP

Ese antecedente mantiene viva la rivalidad entre ambas selecciones y genera expectativa para el duelo que se disputará mañana, donde México buscará mantener su dominio reciente y dar otro golpe sobre la mesa en el torneo.

México en el Clásico Mundial de Béisbol 2023 | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
21:25 Clásico Mundial de Béisbol: ¿cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos?
21:02 ¡Histórico KO! México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol
20:58 Roger Staubach: el verdadero Capitán América
20:45 Aficionado de Tigres ganó 150 mil pesos por gol de Gignac en el Clásico Regio
20:20 Polémica con penal que árbitro no marcó en el Toluca vs Bravos de Juárez
20:15 Franco Colapinto ya se encuentra en China
20:04 ¿Cómo le fue a Checo Pérez en sus anteriores debuts en F1?
20:01 ¡Explota el bat mexicano! Jarren Durán conecta un Home Run ante Brasil
20:00 Martín Anselmi le respondió a Oscar Ruggeri tras las críticas a su conferencia viral en Porto
19:50 Rams firman a Trent McDuffie a un histórico contrato
Tendencia
1
Futbol ¡Vuelve el ídolo! Alexis Vega reaparece en la banca en el Toluca vs FC Juárez
2
Futbol “No voy a regresar”: Xavi al ser preguntado sobre el Barcelona
3
Futbol ¿Ya son novios? Así fueron captados Mbappé y Ester Expósito llegando a Madrid tras vacaciones en París
4
Contra Marcha del 8M en CDMX 2026 reúne a miles de mujeres rumbo al Zócalo en una histórica movilización
5
Contra Así recrearon la vecindad de El Chavo del 8 con Inteligencia Artificial en video viral de Instagram
6
Futbol Xavi Hernández acusa a Laporta de 'frenar el fichaje de Lionel Messi'
Te recomendamos
Clásico Mundial de Béisbol: ¿cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos?
Beisbol
08/03/2026
Clásico Mundial de Béisbol: ¿cuándo y dónde ver México vs Estados Unidos?
¡Histórico KO! México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
08/03/2026
¡Histórico KO! México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol
Roger Staubach: el verdadero Capitán América
NFL
08/03/2026
Roger Staubach: el verdadero Capitán América
Aficionado de Tigres ganó 150 mil pesos por gol de Gignac en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Aficionado de Tigres ganó 150 mil pesos por gol de Gignac en el Clásico Regio
Gilherme en celebración por su gol con Juárez ante Toluca | IMAGO 7
Futbol
08/03/2026
Polémica con penal que árbitro no marcó en el Toluca vs Bravos de Juárez
Franco Colapinto ya se encuentra en China
Fórmula 1
08/03/2026
Franco Colapinto ya se encuentra en China