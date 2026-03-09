¡Histórico KO! México aplasta 16-0 a Brasil en el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Mexicana de Béisbol firmó una de las victorias más contundentes de su historia tras derrotar 16-0 a Brasil, resultado que terminó antes de tiempo gracias a la regla de misericordia en la sexta entrada dentro del Clásico Mundial de Béisbol.

México dominó el encuentro desde el primer inning, desplegando una ofensiva explosiva que dejó sin respuesta al pitcheo brasileño y permitió que el juego se definiera rápidamente.

México desata una ofensiva imparable

La Novena Mexicana atacó desde temprano y fue construyendo una ventaja amplia con batazos oportunos y constante presión en las bases.

La ofensiva tricolor fue liderada por los cuadrangulares de Jarren Durán, Alejandro Kirk, Alek Thomas y Julián Ornelas, quienes castigaron al pitcheo brasileño para ampliar rápidamente la ventaja.

Jarren Durán y su home run con la Selección Mexicana de Béisbol | MexSport

La diferencia en la pizarra siguió creciendo entrada tras entrada hasta que México alcanzó las 16 carreras, lo que activó la regla de misericordia y decretó el final del partido en el sexto inning.

México mantiene dominio histórico ante Brasil

El triunfo reafirmó la superioridad de México sobre la Selección brasileña, dejando clara la expertis y el nivel ofensivo que atraviesa el equipo tricolor en el torneo.

La victoria también permitió a México fortalecer su posición dentro del grupo y llegar con confianza a uno de los duelos más esperados del torneo, que será ante la selección favorita del Clásico Mundial y una de sus mayores rivales: Estados Unidos.

Taijuan Walker en el montículo | MexSport

Estados Unidos, el siguiente reto para México

Tras la contundente victoria, México se enfrentará ahora a Estados Unidos en uno de los partidos más atractivos del grupo.

Históricamente, la Novena Mexicana ha sabido competir e incluso dominar a los estadounidenses en varios enfrentamientos recientes dentro de torneos internacionales, incluido el recordado triunfo en el Clásico Mundial de 2023, cuando México venció a Estados Unidos en la fase de grupos.

Novena Mexicana celebrando victoria ante Puerto Rico en Cuartos de Final | AP

Ese antecedente mantiene viva la rivalidad entre ambas selecciones y genera expectativa para el duelo que se disputará mañana, donde México buscará mantener su dominio reciente y dar otro golpe sobre la mesa en el torneo.