¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio

Tigres logró una victoria agónica en el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey, en un partido lleno de intensidad que terminó definiéndose gracias a André-Pierre Gignac. El delantero francés volvió a aparecer en el momento más importante para darle el triunfo a los felinos en uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano.

El Estadio Universitario fue testigo de un encuentro vibrante entre Tigres y Monterrey, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse a un cierre dramático, Gignac volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes en la historia reciente del club.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

El atacante francés se adueñó del momento decisivo y marcó el gol que inclinó la balanza a favor de los universitarios. Como ya ha ocurrido en otros Clásicos Regios, Gignac fue el protagonista y terminó por convertirse en el héroe de la noche para la afición auriazul.

Más allá del gol, el partido también dejó una escena que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del futbol mexicano y, sobre todo, entre las aficiones de Tigres y Rayados.

PNCH3 NAHUEL ES SOBERBIO Y TRIBUNERO EL HDSPTM PERFECTAMENTE HUBIERA ENCAJADO EN EL AME pic.twitter.com/N1h0WYQ0ht — JEYCY💙💛👉🦅👈🇲🇽 (@jecy85) March 8, 2026

Nahuel Guzmán se burla de Rayados tras el triunfo

Tras el silbatazo final, Nahuel Guzmán aprovechó la euforia de la victoria para provocar a los aficionados de Monterrey presentes en el estadio. El arquero argentino se dirigió hacia la tribuna rival y realizó un festejo muy particular que no pasó desapercibido.

El portero felino imitó el famoso festejo de Bebeto en el Mundial de Estados Unidos 1994, arrullando a un bebé con los brazos. El gesto generó reacciones inmediatas entre los seguidores, quienes interpretaron el mensaje del guardameta.

Nahuel Guzmán en festejo de gol con André-Pierre Gignac ante Rayados en el Clausura 2026 | IMAGO7

El significado del festejo del 'Patón'