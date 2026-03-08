Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¡Es su papá! Nahuel Guzmán se burla de aficionados de Monterrey tras victoria en Clásico Regio

Después de ganar el Clásico Regio ante Rayados con gol de Gignac, Nahuel Guzmán se burló de la afición de La Pandilla haciendo el gesto como arrullando un bebé
Emiliano Arias Pacheco 12:40 - 08 marzo 2026
El argentino no pudo dejar atrás su sangre tribunera y calentó los ánimos tras el partido en El Volcán

Tigres logró una victoria agónica en el Clásico Regio ante Rayados de Monterrey, en un partido lleno de intensidad que terminó definiéndose gracias a André-Pierre Gignac. El delantero francés volvió a aparecer en el momento más importante para darle el triunfo a los felinos en uno de los duelos más pasionales del futbol mexicano.

El Estadio Universitario fue testigo de un encuentro vibrante entre Tigres y Monterrey, donde ambos equipos buscaron imponer condiciones desde el inicio. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminarse a un cierre dramático, Gignac volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes en la historia reciente del club.

El atacante francés se adueñó del momento decisivo y marcó el gol que inclinó la balanza a favor de los universitarios. Como ya ha ocurrido en otros Clásicos Regios, Gignac fue el protagonista y terminó por convertirse en el héroe de la noche para la afición auriazul.

Más allá del gol, el partido también dejó una escena que rápidamente se volvió viral entre los seguidores del futbol mexicano y, sobre todo, entre las aficiones de Tigres y Rayados.

Nahuel Guzmán se burla de Rayados tras el triunfo

Tras el silbatazo final, Nahuel Guzmán aprovechó la euforia de la victoria para provocar a los aficionados de Monterrey presentes en el estadio. El arquero argentino se dirigió hacia la tribuna rival y realizó un festejo muy particular que no pasó desapercibido.

El portero felino imitó el famoso festejo de Bebeto en el Mundial de Estados Unidos 1994, arrullando a un bebé con los brazos. El gesto generó reacciones inmediatas entre los seguidores, quienes interpretaron el mensaje del guardameta.

El significado del festejo del 'Patón'

La burla de Nahuel Guzmán tenía una clara dedicatoria para los Rayados. Con ese gesto de arrullar a un bebé, el arquero insinuó que Monterrey es "su hijo", una frase que suele utilizarse en el futbol cuando un equipo domina constantemente a su rival.

