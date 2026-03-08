Verificación de edad requerida
¡El de siempre! Tigres derrota a Rayados en el Clásico Regio con único gol de Gignac
En una edición más del Clásico Regio, Tigres se impuso 1-0 ante Monterrey en el Clásico Regio 142 disputado en el Estadio Universitario, en un partido cerrado y con pocas oportunidades claras de gol que terminó definiéndose en los últimos instantes.
La primera jugada de peligro llegó temprano en el encuentro. Al minuto nueve, Ángel Correa recibió dentro del área y sacó un disparo que se fue por encima del arco rayado. Después de esa acción, el partido cayó en un ritmo trabado, con mucha disputa en el medio campo y escasas llegadas claras, por lo que ambos equipos se fueron al descanso sin goles.
En la segunda mitad llegaron las emociones. Al 49, Rodrigo Aguirre había marcado de cabeza para Tigres, pero la jugada fue anulada por fuera de lugar. Rayados respondió al 52 con un disparo dentro del área de Uroš Đurđević que fue atajado por Nahuel Guzmán, aunque también se señaló posición adelantada. Más tarde, al 66, Juan Brunetta tuvo una oportunidad clara al encontrarse con el balón dentro del área, pero su disparo se fue por un costado.
Cuando parecía que el clásico terminaría sin anotaciones, apareció la figura de André‑Pierre Gignac. Al minuto 91, el delantero francés recibió dentro del área y sacó un disparo que terminó en el fondo de las redes para marcar el gol del triunfo felino. Con esta anotación en tiempo agregado, Tigres se quedó con una nueva edición del Clásico Regio ante su afición en el Universitario.