Futbol

¡Se armó la bronca! Clásico Tapatío terminó con problemas entre ambos equipos y un expulsado

El arquero colombiano tuvo una buena actuación, aunque no pudo evitar la derrota de Atlas
Mauricio Díaz Valdivia
Mauricio Díaz Valdivia 23:14 - 07 marzo 2026
Luego de toda la polémica dentro del terreno de juego, los jugadores y cuerpos técnicos protagonizaron un problema post partido

Chivas se ha llevado la victoria en el Clásico Tapatío en el Estadio Jalisco, algo que ya de entrada genera polémica y algunos problemas en la ciudad de Guadalajara; sin embargo, fue también al final del compromiso cuando se ha dado un conflicto aún mayor.

Dos penales fueron marcados en favor de Chivas a lo largo del partido, uno de ellos funcionó para que los Rojiblancos se llevaran el triunfo, así que esta situación ha hecho que los ánimos fueran mayores, desencadenando una expulsión al finalizar la bronca.

Gato Ortiz marcando penal para Chivas en el juego contra Atlas de Liga MX I IMAGO7

¿Qué sucedió después del silbatazo final?

El ambiente se puso bastante tenso después del final del partido, pues la molestia por parte de los Rojinegros era bastante evidente después de haber perdido por un penal en favor de Chivas; todo comenzó con los dos equipos haciéndose de palabras en medio del terreno de juego.

Escaló en el momento en el que algunos miembros de los cuerpos técnicos también quisieron intervenir, fue ahí donde los árbitros comenzaron a separar para que no hubiera más problemas; sin embargo, cuando parecía que todo vendría mejor, el preparador físico del Atlas, Renso Valinoti, encaró al árbitro Marco Antonio Ortiz, reclamándole de manera importante, por lo que el 'Gato' no tuvo problema en mostrarle la tarjeta roja.

Inmediatamente, Valinoti se molestó aún más, incluso trató de acercarse de nuevo a reclamar todavía con mayor furia, pero más miembros del club rojinegro optaron por acercarse a detenerlo, algo que consiguieron con éxito, pues ya no hubo necesidad de calmarlo; Valinoti se pierde el duelo de la Jornada 11 ante el bicampeón Toluca.

Cabe resaltar que Chivas también tendrá una ausencia para la su siguiente encuentro ante Santos Laguna, pues aunque no fue expulsado, Daniel Aguirre se llevó una tarjeta amarilla al final del compromiso precisamente por una reclamación en contra del árbitro, perdiendo a un elemento más en zona baja, hablando de Gabriel Milito.

Gato Ortiz amonestando a 'Cotorro' González de Chivas en el duelo de Liga MX contra Atlas I IMAGO7

El Clásico es rojiblanco

Chivas tuvo que venir de atrás para llevarse el resultado a su favor, ya que incluso un error de su portero Raúl Rangel hizo que estuvieran abajo por mucho tiempo en el marcador tras el gol de Paulo Ramírez; sin embargo, el segundo tiempo fue todo de un solo lado.

Armando González y Ángel Sepúlveda fueron los autores de los goles con los que Guadalajara regresó a la senda del triunfo, pero cabe resaltar que la 'Hormiga' también se llevó un mal momento como recuerdo del Clásico Tapatío, pues falló un penal, algo que 'Sepu' sí pudo hacer tan solo instantes después.

Ángel Sepúlveda, el héroe de Chivas | MEXSPORT

Ambos equipos siguen en zona de clasificación, pues el Rebaño Sagrado se mete al tercer lugar por segunda semana consecutiva, mientras que la Academia se mantiene en el séptimo peldaño.

