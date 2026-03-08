Verificación de edad requerida
George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición
¡Terminó el primer gran fin de semana con sabor fish and chips! George Russell mostró un ritmo impresionante a bordo de su W17 en el Gran Premio de Australia, por lo que después de ser el poleman, terminó por llevarse los máximos honores en el Circuito de Albert Park.
El comienzo de la carrera fue prometedor, pues el piloto británico perdió la pole position contra el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Las primeras diez vueltas del Gran Premio de Australia fueron una lucha incesante en la cima entre el piloto de las Flechas Plateadas y el del Cavallino Rampante, pero fue Russell quien logró quedarse con la cima en el momento importante.
Los Tifossi volvieron a ser víctimas de sus propias estrategias, pues después de ese gran comienzo, dos entradas tardías a los pits terminaron por condenar sus aspiraciones. Mercedes aprovechó los errores de Ferrari y terminaron por colocar a Russell y a Kimi Antonelli en el primer 1-2 de la temporada.
¿Cómo fue el desempeño de Checo Pérez en el GP de Australia?
El piloto mexicano terminó la carrera en la decimosexta posición; Valtteri Bottas no pudo terminar la carrera por problemas en su motor. Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un desempeño regular, pues no se puede hacer mucho con el monoplaza de Cadillac.
Sin embargo, pese a que la escudería estadounidense no es tan poderosa como otras, Checo mostró su nivel y fiereza al manejar en los primeros momentos de la carrera. El jalisciense tuvo un encontronazo con Liam Lawson y dejaron entrever que ninguno de los dos quiere al otro.
Max Verstappen volvió a mostrar que es el mejor
El Campeón es Lando Norris, pero el mejor piloto del mundo es Max Verstappen. Tras largar en la posición 20, El León Neerlandés terminó en la sexta posición, a nada de quitarle la quinta al piloto papaya.
George Russell (Reino Unido) – Mercedes #63 – Finalizada
Andrea Antonelli (Italia) – Mercedes #12 – Finalizada
Charles Leclerc (Mónaco) – Ferrari #16 – Finalizada
Lewis Hamilton (Reino Unido) – Ferrari #44 – Finalizada
Lando Norris (Reino Unido) – McLaren #1 – Finalizada
Max Verstappen (Países Bajos) – Red Bull #3 – Finalizada
Oliver Bearman (Reino Unido) – Haas #87 – Finalizada
Arvid Lindblad (Reino Unido) – RB #41 – Finalizada
Gabriel Bortoleto (Brasil) – Audi #5 – Finalizada
Pierre Gasly (Francia) – Alpine #10 – Finalizada
Esteban Ocon (Francia) – Haas #31 – Finalizada
Alexander Albon (Tailandia) – Williams #23 – Finalizada
Liam Lawson (Nueva Zelanda) – RB #30 – Finalizada
Franco Colapinto (Argentina) – Alpine #43 – Finalizada
Carlos Sainz Jr. (España) – Williams #55 – Finalizada
Sergio Pérez (México) – Cadillac #11 – Finalizada
Lance Stroll (Canadá) – Aston Martin #18 – Finalizada
Fernando Alonso (España) – Aston Martin #14
Valtteri Bottas (Finlandia) – Cadillac #77
Isack Hadjar (Francia) – Red Bull #6
Oscar Piastri (Australia) – McLaren #81
Nico Hulkenberg (Alemania) – Audi #27
