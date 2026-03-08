George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición

¡Terminó el primer gran fin de semana con sabor fish and chips! George Russell mostró un ritmo impresionante a bordo de su W17 en el Gran Premio de Australia, por lo que después de ser el poleman, terminó por llevarse los máximos honores en el Circuito de Albert Park.

El comienzo de la carrera fue prometedor, pues el piloto británico perdió la pole position contra el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Las primeras diez vueltas del Gran Premio de Australia fueron una lucha incesante en la cima entre el piloto de las Flechas Plateadas y el del Cavallino Rampante, pero fue Russell quien logró quedarse con la cima en el momento importante.

Los Tifossi volvieron a ser víctimas de sus propias estrategias, pues después de ese gran comienzo, dos entradas tardías a los pits terminaron por condenar sus aspiraciones. Mercedes aprovechó los errores de Ferrari y terminaron por colocar a Russell y a Kimi Antonelli en el primer 1-2 de la temporada.

George Russell y Charles Leclerc en los primeros momentos de la carrera | AP

¿Cómo fue el desempeño de Checo Pérez en el GP de Australia?

El piloto mexicano terminó la carrera en la decimosexta posición; Valtteri Bottas no pudo terminar la carrera por problemas en su motor. Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un desempeño regular, pues no se puede hacer mucho con el monoplaza de Cadillac.

Sin embargo, pese a que la escudería estadounidense no es tan poderosa como otras, Checo mostró su nivel y fiereza al manejar en los primeros momentos de la carrera. El jalisciense tuvo un encontronazo con Liam Lawson y dejaron entrever que ninguno de los dos quiere al otro.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

Max Verstappen volvió a mostrar que es el mejor

El Campeón es Lando Norris, pero el mejor piloto del mundo es Max Verstappen. Tras largar en la posición 20, El León Neerlandés terminó en la sexta posición, a nada de quitarle la quinta al piloto papaya.

George Russell (Reino Unido) – Mercedes #63 – Finalizada

Andrea Antonelli (Italia) – Mercedes #12 – Finalizada

Charles Leclerc (Mónaco) – Ferrari #16 – Finalizada

Lewis Hamilton (Reino Unido) – Ferrari #44 – Finalizada

Lando Norris (Reino Unido) – McLaren #1 – Finalizada

Max Verstappen (Países Bajos) – Red Bull #3 – Finalizada

Oliver Bearman (Reino Unido) – Haas #87 – Finalizada

Arvid Lindblad (Reino Unido) – RB #41 – Finalizada

Gabriel Bortoleto (Brasil) – Audi #5 – Finalizada

Pierre Gasly (Francia) – Alpine #10 – Finalizada

Esteban Ocon (Francia) – Haas #31 – Finalizada

Alexander Albon (Tailandia) – Williams #23 – Finalizada

Liam Lawson (Nueva Zelanda) – RB #30 – Finalizada

Franco Colapinto (Argentina) – Alpine #43 – Finalizada

Carlos Sainz Jr. (España) – Williams #55 – Finalizada

Sergio Pérez (México) – Cadillac #11 – Finalizada

Lance Stroll (Canadá) – Aston Martin #18 – Finalizada

Fernando Alonso (España) – Aston Martin #14

Valtteri Bottas (Finlandia) – Cadillac #77

Isack Hadjar (Francia) – Red Bull #6

Oscar Piastri (Australia) – McLaren #81

Nico Hulkenberg (Alemania) – Audi #27