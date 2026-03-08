Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición

George Russell ganó el GP de Australia 2026 | AP
Emiliano Arias Pacheco 23:40 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Mercedes terminó un fin de semana espectacular con sus dos pilotos a la cabeza

¡Terminó el primer gran fin de semana con sabor fish and chips! George Russell mostró un ritmo impresionante a bordo de su W17 en el Gran Premio de Australia, por lo que después de ser el poleman, terminó por llevarse los máximos honores en el Circuito de Albert Park.

El comienzo de la carrera fue prometedor, pues el piloto británico perdió la pole position contra el monegasco de Ferrari, Charles Leclerc. Las primeras diez vueltas del Gran Premio de Australia fueron una lucha incesante en la cima entre el piloto de las Flechas Plateadas y el del Cavallino Rampante, pero fue Russell quien logró quedarse con la cima en el momento importante.

Los Tifossi volvieron a ser víctimas de sus propias estrategias, pues después de ese gran comienzo, dos entradas tardías a los pits terminaron por condenar sus aspiraciones. Mercedes aprovechó los errores de Ferrari y terminaron por colocar a Russell y a Kimi Antonelli en el primer 1-2 de la temporada.

George Russell y Charles Leclerc en los primeros momentos de la carrera | AP

¿Cómo fue el desempeño de Checo Pérez en el GP de Australia?

El piloto mexicano terminó la carrera en la decimosexta posición; Valtteri Bottas no pudo terminar la carrera por problemas en su motor. Sergio ‘Checo’ Pérez tuvo un desempeño regular, pues no se puede hacer mucho con el monoplaza de Cadillac.

Sin embargo, pese a que la escudería estadounidense no es tan poderosa como otras, Checo mostró su nivel y fiereza al manejar en los primeros momentos de la carrera. El jalisciense tuvo un encontronazo con Liam Lawson y dejaron entrever que ninguno de los dos quiere al otro.

Checo Pérez y Valtteri Bottas en el GP de Australia | AP

Max Verstappen volvió a mostrar que es el mejor

El Campeón es Lando Norris, pero el mejor piloto del mundo es Max Verstappen. Tras largar en la posición 20, El León Neerlandés terminó en la sexta posición, a nada de quitarle la quinta al piloto papaya.

  • George Russell (Reino Unido) – Mercedes #63 – Finalizada

  • Andrea Antonelli (Italia) – Mercedes #12 – Finalizada

  • Charles Leclerc (Mónaco) – Ferrari #16 – Finalizada

  • Lewis Hamilton (Reino Unido) – Ferrari #44 – Finalizada

  • Lando Norris (Reino Unido) – McLaren #1 – Finalizada

  • Max Verstappen (Países Bajos) – Red Bull #3 – Finalizada

  • Oliver Bearman (Reino Unido) – Haas #87 – Finalizada

  • Arvid Lindblad (Reino Unido) – RB #41 – Finalizada

  • Gabriel Bortoleto (Brasil) – Audi #5 – Finalizada

  • Pierre Gasly (Francia) – Alpine #10 – Finalizada

  • Esteban Ocon (Francia) – Haas #31 – Finalizada

  • Alexander Albon (Tailandia) – Williams #23 – Finalizada

  • Liam Lawson (Nueva Zelanda) – RB #30 – Finalizada

  • Franco Colapinto (Argentina) – Alpine #43 – Finalizada

  • Carlos Sainz Jr. (España) – Williams #55 – Finalizada

  • Sergio Pérez (México) – Cadillac #11 – Finalizada

  • Lance Stroll (Canadá) – Aston Martin #18 – Finalizada

  • Fernando Alonso (España) – Aston Martin #14

  • Valtteri Bottas (Finlandia) – Cadillac #77

  • Isack Hadjar (Francia) – Red Bull #6

  • Oscar Piastri (Australia) – McLaren #81

  • Nico Hulkenberg (Alemania) – Audi #27

Max Verstappen en el Gran Premio de Australia | AP
Últimos videos
Lo Último
00:52 Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
00:35 A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
00:32 Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
00:31 "Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
00:15 ¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
00:10 Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
00:08 Así marcha el Campeonato de Pilotos de Fórmula 1 Temporada 2026
23:59 Cocca considera que los penales condicionaron el juego ante Chivas
23:40 George Russell gana el Gran Premio de Australia; Checo Pérez terminó en la decimosexta posición
23:36 Milito asegura que fue una victoria merecida y justa ante Atlas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Futbol
08/03/2026
Nicolás Sánchez, entrenador de Rayados, se mostró dolido tras la derrota en el Clásico Regio
Brasil e Italia, previo a la Final de México 70 | MEXSPORT
Futbol
08/03/2026
A 95 días: México 1970, el primer Mundial transmitido por televisión a color que cambió la forma de ver el futbol
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
Fórmula 1
08/03/2026
Así marcha el Campeonato de Constructores de Fórmula 1 Temporada 2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
Futbol
08/03/2026
"Chivas 2-1 Pericos": La burla rojiblanca al Atlas tras el Clásico Tapatío
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Futbol
08/03/2026
¡Reprobable! Aficionados de Atlas recibieron con agresiones al camión de Chivas
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento
Futbol
08/03/2026
Liga MX: Así marcha la Tabla General de la Jornada 10 del Clausura 2026, al momento