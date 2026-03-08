¿Por qué la FIA permitió a Lance Stroll participar en el Gran Premio de Australia?

El piloto de Aston Martin, Lance Stroll, ha recibido la autorización de los comisarios del Gran Premio de Australia para participar en la carrera de Albert Park, a pesar de no haber cumplido en ningún momento del fin de semana con la regla del 107 por ciento.

Stroll con indumentaria de Aston Martin l X:lance_stroll

¿Qué pasa con Stroll?

En teoría, esto debería haber significado que Stroll no tendría derecho a tomar la salida en Melbourne, dejando la parrilla con 21 coches. Sin embargo, los comisarios hicieron uso de sus facultades y permitieron al canadiense unirse a la competición, tras una solicitud explícita por parte de Aston Martin.

Pero, ¿por qué se permitió esto si Stroll no cumplió la regla del 107 por ciento en ningún momento del fin de semana? La respuesta sencilla a esta pregunta es que Aston Martin presentó argumentos lo suficientemente sólidos a los comisarios, convenciéndolos de que Stroll es un piloto lo suficientemente competente para participar en la carrera.

Estos argumentos incluyen la experiencia del canadiense en la Fórmula 1, que abarca 178 carreras, incluyendo siete en Australia. En ellas, ha llegado a la meta con éxito en seis ocasiones, con un mejor resultado de cuarto puesto en 2023, lo que demuestra que tiene un conocimiento suficiente de la pista de Melbourne para rendir bien en ella.

Además, Aston Martin señaló el hecho de que Stroll apenas ha recorrido 859 kilómetros al volante del AMR26 desde principios de año, así como que Fernando Alonso cumplió con facilidad la regla del 107 por ciento durante la clasificación, lo que indica que el coche tiene la velocidad necesaria. Finalmente, Aston Martin explicó que Stroll se perdió las sesiones del sábado debido a una avería en el motor que requería más tiempo para ser reparada.