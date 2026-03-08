Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Por qué la FIA permitió a Lance Stroll participar en el Gran Premio de Australia?

Este fin de semana, el piloto mexicano Checo Pérez debutará con Cadillac en el Gran Premio de Australia, en lo que será su décimo quinta temporada en la categoría
Álex Martínez 18:09 - 07 marzo 2026
El piloto de Aston Martin recibió autorización y estas son las razones

El piloto de Aston Martin, Lance Stroll, ha recibido la autorización de los comisarios del Gran Premio de Australia para participar en la carrera de Albert Park, a pesar de no haber cumplido en ningún momento del fin de semana con la regla del 107 por ciento.

Stroll con indumentaria de Aston Martin l X:lance_stroll

¿Qué pasa con Stroll?

En teoría, esto debería haber significado que Stroll no tendría derecho a tomar la salida en Melbourne, dejando la parrilla con 21 coches. Sin embargo, los comisarios hicieron uso de sus facultades y permitieron al canadiense unirse a la competición, tras una solicitud explícita por parte de Aston Martin.

Pero, ¿por qué se permitió esto si Stroll no cumplió la regla del 107 por ciento en ningún momento del fin de semana? La respuesta sencilla a esta pregunta es que Aston Martin presentó argumentos lo suficientemente sólidos a los comisarios, convenciéndolos de que Stroll es un piloto lo suficientemente competente para participar en la carrera.

Estos argumentos incluyen la experiencia del canadiense en la Fórmula 1, que abarca 178 carreras, incluyendo siete en Australia. En ellas, ha llegado a la meta con éxito en seis ocasiones, con un mejor resultado de cuarto puesto en 2023, lo que demuestra que tiene un conocimiento suficiente de la pista de Melbourne para rendir bien en ella.

Además, Aston Martin señaló el hecho de que Stroll apenas ha recorrido 859 kilómetros al volante del AMR26 desde principios de año, así como que Fernando Alonso cumplió con facilidad la regla del 107 por ciento durante la clasificación, lo que indica que el coche tiene la velocidad necesaria. Finalmente, Aston Martin explicó que Stroll se perdió las sesiones del sábado debido a una avería en el motor que requería más tiempo para ser reparada.

Todos estos factores influyeron en la decisión de los comisarios de permitir a Stroll participar en la carrera, ya que no cumplió la regla del 107 por ciento por circunstancias ajenas a su voluntad. El canadiense saldrá desde la parte trasera de la parrilla junto a Carlos Sainz y Max Verstappen, quienes tampoco marcaron tiempos en la clasificación de ayer.

