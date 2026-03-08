Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"

El delantero mexicano se estrenó y, de paso, le dio la victoria a las Águilas en La Corregidora
Emiliano Arias Pacheco 20:03 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El delantero azulcrema aprovechó la oportunidad de André Jardine para darle los tres puntos

Los héroes anónimos son los más importantes en los momentos menos pensados, como fue el caso de Patricio Salas. El delantero del América respondió a la confianza de André Jardine y no solo tuvo un gran partido asociativo y de espaldas, sino que también anotó su primer gol oficial como profesional.

Aunque estuvo en las juveniles de Venados de Mérida y Pachuca, fue con la cantera de las Águilas que terminó por formarse como un delantero completo. Al minuto 62, el ariete azulcrema hizo un hoyo en la red de Guillermo Allison, quien solo fue un espectador más del fogonazo de 'Pato'.

Después del partido y los tres puntos, el delantero del América lanzó un mensaje en el que mostró su emoción por su primer gol en Primera División. "La verdad estoy muy contento, muy feliz. Era algo que venía buscando desde hace un tiempo y hoy por fin se me dio. Vamos a estar muy unidos".

América ganó, pero no convenció

Pese a la rebeldía que mostró Patricio Salas y el golazo de Brian Rodríguez, América volvió a dejar dudas en sus aficionados. El conjunto de André Jardine sufrió de más ante un conjunto de Gallos que nunca dejó de pelear.

Pese a tener una nómina infinitamente inferior, los dirigidos por Esteban González Herrera mostraron personalidad en La Corregidora. Querétaro buscará salir de la penúltima posición del Clausura 2026 la próxima jornada ante Tigres.

Patricio Salas y Brian Rodríguez, atacantes del América, en festejo de gol ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué sigue para América en el Clausura 2026?

Después de una victoria que sirvió para eliminar el fantasma de dos derrotas al hilo, el conjunto de Coapa buscará hacer una racha importante de cara a la recta final del torneo. Antes de continuar con su destino en la Liga MX, América enfrentará a Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ya de vuelta al balompié nacional, el conjunto de las Águilas recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes a Mazatlán, equipo que buscará despedirse de manera decorosa del Máximo Circuito. 

Patricio Salas, delantero del América, en partido ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
22:08 Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia
21:59 Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House
21:54 Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26
21:32 ¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza
21:23 ¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
21:11 ¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco
20:36 ¡Terrible! Jugador de Independiente del Valle, de Ecuador, sufre escalofriante lesión
20:32 Larcamón levanta la mano por el Toro para Uruguay rumbo al Mundial
20:08 'Tala' Rangel comete penoso error en el primer gol de Atlas en el Clásico Tapatío
20:03 Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia
Fórmula 1
07/03/2026
Tragedia en casa: Oscar Piastri destruye su monoplaza tras choque en el GP de Australia
Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House
Otros Deportes
07/03/2026
Ilia Topuria y Justin Gaethje protagonizarán el UFC White House
Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26
Futbol
07/03/2026
Pachuca sufre, pero se impone a Puebla y ya es cuarto en el CL26
¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza
Futbol
07/03/2026
¡Históricas! México vence a Brasil con solitario gol de Greta Espinoza
¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
Futbol
07/03/2026
¡Lo que se perdió! Armando ‘Hormiga’ González falló penal en el Clásico Tapatío
¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco
Futbol
07/03/2026
¡De vuelta al triunfo! Chivas se lleva el Clásico Tapatío tras darle la vuelta a Atlas en el Estadio Jalisco