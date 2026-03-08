Patricio Salas tras su primer gol con América: "hoy por fin se me dio"

Los héroes anónimos son los más importantes en los momentos menos pensados, como fue el caso de Patricio Salas. El delantero del América respondió a la confianza de André Jardine y no solo tuvo un gran partido asociativo y de espaldas, sino que también anotó su primer gol oficial como profesional.

Aunque estuvo en las juveniles de Venados de Mérida y Pachuca, fue con la cantera de las Águilas que terminó por formarse como un delantero completo. Al minuto 62, el ariete azulcrema hizo un hoyo en la red de Guillermo Allison, quien solo fue un espectador más del fogonazo de 'Pato'.

Después del partido y los tres puntos, el delantero del América lanzó un mensaje en el que mostró su emoción por su primer gol en Primera División. "La verdad estoy muy contento, muy feliz. Era algo que venía buscando desde hace un tiempo y hoy por fin se me dio. Vamos a estar muy unidos".

América ganó, pero no convenció

Pese a la rebeldía que mostró Patricio Salas y el golazo de Brian Rodríguez, América volvió a dejar dudas en sus aficionados. El conjunto de André Jardine sufrió de más ante un conjunto de Gallos que nunca dejó de pelear.

Pese a tener una nómina infinitamente inferior, los dirigidos por Esteban González Herrera mostraron personalidad en La Corregidora. Querétaro buscará salir de la penúltima posición del Clausura 2026 la próxima jornada ante Tigres.

Patricio Salas y Brian Rodríguez, atacantes del América, en festejo de gol ante Querétaro en el Clausura 2026 | IMAGO7

¿Qué sigue para América en el Clausura 2026?

Después de una victoria que sirvió para eliminar el fantasma de dos derrotas al hilo, el conjunto de Coapa buscará hacer una racha importante de cara a la recta final del torneo. Antes de continuar con su destino en la Liga MX, América enfrentará a Philadelphia Union en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Ya de vuelta al balompié nacional, el conjunto de las Águilas recibirá en el Estadio Ciudad de los Deportes a Mazatlán, equipo que buscará despedirse de manera decorosa del Máximo Circuito.