Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América

En uno de los momentos más oscuros para las Águilas del America, el estratega brasileño, André Jardine, llenó aún más de incertidumbre a los fanáticos del cuadro de Coapa, luego de que presentó como portero titular a Rodolfo Cota y mandó a la banca a Luis Ángel Malagón para el duelo de Jornada 10 de Liga MX ante Querétaro.

Luis Ángel Malagón, en el Akron | MEXSPORT

¿Problemas en el vestidor?

Tras una temporada llena de altibajos, el equipo azulcrema parece mantener los problemas en un cuento de nunca acabar, sin embargo, el cambio de arquero podría ser algo un tanto menos ‘alarmante’.

El cambio de portero de último minuto por parte del técnico tricampeón con la águilas podría ser gracias al apretado calendario que tiene el equipo americanista, pues en menos de tres días volverán a tener actividades ante el Philadelphia Unión, duelo correspondiente a la Ida de los Octavos de Final de la CONCACAF Champions Cup.

El movimiento de Jardie refleja la importancia que tiene el cuadro azulcrema con la copa de la CONCACAF, recordando las fatídicas últimas dos eliminaciones a manos de Pachuca y Cruz Azul.

Luis Ángel Malagón | IMAGO7

Más cambios en el 11

Otro de los casos que llamó la atención fue la titularidad de Patricio ‘Pato’ Salas. El canterano azulcrema se postuló como el delantero titular luego de las lesiones de Henry Martín y Víctor Dávila. Pato actualmente solo tiene la competencia interna de José Raúl ‘Pantera’ Zuñiga, por el puesto titular.

Alejandro Zendejas tras anotar gol con América en Liga MX I IMAGO7

Por su parte, otro de los cambios más significativos fue el regreso de Alejandro Zendejas al 11 inicial. El dorsal ‘10’ vuelve tras casi un mes de baja por una lesión, afortunadamente el jugador estadounidense volvió en el duelo pasado ante los Bravos de Juárez, estrenándose con un gol.