Futbol

¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?

Toluca vs FC Juárez l RÉCORD
Ramiro Pérez Vásquez 17:22 - 07 marzo 2026
El bicampeón busca extender su invicto en el Clausura 2026

Continúa la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX y en el Nemesio Diez el Toluca entra en acción en busca de mantener el invicto y seguir acechando el liderato del Cruz Azul; pero, enfrente tendrá a los Bravos de Juárez que serán de cuidado. 

Los dirigidos por Antonio Mohamed llegan como sublíderes, a falta del juego del Cruz Azul ante Atlético San Luis, en busca del sueño de un tricampeonato. Los fronterizos llegan tras hacer la hazaña e imponerse al América.

Toluca se mantiene como sublíder de la competencia | Imago7

¿Cómo fueron sus recientes partidos? 

El Bicampeón del futbol mexicano impulsó la remontada para dejar el resultado 2-3. La típica frase de “gol perdonado es gol en contra” se hizo valer en el encuentro cuando estaba 1-0, pues el mismo Morales pasó de héroe a villano al errar un disparo con el arco vacío. A la siguiente jugada, Jesús Angulo puso el empate en el Olímpico Universitario.

Jugadores de Toluca festejando la remontada | MEXSPORT

Al minuto 63 Álvaro Angulo le dio la ventaja nuevamente a Universidad Nacional para tomar un nuevo respiro; sin embargo, Diego Barbosa, emparejaría los cartones con un disparo con potencia para vencer a Keylor Navas y colocar la igualdad en el marcador. 

Paulinho fue el autor del gol de la remontada para silenciar las gradas del Olímpico Universitario. Tras una breve revisión en el VAR, Marco Antonio Ortiz validó la anotación del delantero portugués. De esta forma Toluca mantuvo su invicto.

Por su parte, Bravos de Juárez con un gol de último minuto hundió más al América tras vencerlos 1-2 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en duelo correspondiente a la Jornada 9 del Clausura 2026 para rescatar tres puntos de oro.

AMÉRICA VS FC JUÁREZ | MEXSPORT
AMÉRICA VS FC JUÁREZ | MEXSPORT

Además de sumar su segunda derrota consecutiva como local, los dirigidos por André Jardine ya no están siquiera en puestos de Liguilla tras apenas sumar 12 puntos en nueve partidos. Los fronterizos llegaron a 10 puntos.

¿A qué hora ver? 

Todo está listo para el partido que se disputará este 8 de marzo desde el Nemesio Diez en punto de las 17:00 hrs, tiempo del centro de México, y podrás seguirlo en exclusiva de ViX Premium aunque también podrás mantenerte al tanto con el minuto a minuto de Récord.

Fecha: 8 de marzo 

Hora: 17:00

Estadio: Nemesio Diez

Transmisión: ViX Premium 

