Futbol

¡Maradoniano! Brian Rodríguez marca gol de otro partido en Querétaro vs América

Brian Rodríguez en festejo de gol ante Querétaro en la J10 del Clausura 2026 | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 18:02 - 07 marzo 2026
El delantero de las Águilas abrió el marcador en La Corregidora tras un dominio azulcrema

América perdió dos partidos de manera consecutiva, por lo que sacar los tres puntos de La Corregidora ante Querétaro no lo es todo, es lo único. Pese al gran dominio azulcrema en el primer tiempo, el conjunto de André Jardine no pudo hacer mucho para romper el cero; hasta que llegó Brian Rodríguez con un gol de otro partido.

Al minuto 21', tras un pésimo tiro de esquina por parte de los Gallos Blancos, Alejandro Zendejas mandó un trazo a medio campo, que fue recibido por 'El Rayito'. En esa media luna que parte en dos el terreno de juego, el extremo charrúa comenzó a tejer un gol "made in Maradona".

El jugador azulcrema se enfrentó en uno contra uno en el área queretana ante Jaime Gómez, quien no pudo hacer mucho y no le pudo sacar el balón en la barrida. Casi cayéndose, otro jugador de los Gallos Blancos intentó sacarle la bola, además del achique de Guillermo Allison, pero Brian definió de manera impoluta.

Empate parcial en Querétaro

Pese al festejo de las Águilas, la ventaja duró poco más de 20 minutos. Alí Ávila se convirtió en un auténtico quita risas y terminó por empatar el partido al 45+1'. Jhojan Julio mandó un centro venenoso -además de una endeble marca americanista-, que fue rematado por el delantero mexicano.

El empate en la primera mitad causó la furia de André Jardine, quien no entiende qué es lo que está pasando con las Águilas. El conjunto azulcrema intentará sacar los tres puntos en la segunda mitad del encuentro.

¿Cuántos goles lleva Brian Rodríguez en el Clausura 2026?

Con el tanto ante los Gallos Blancos de Querétaro, el atacante uruguayo llegó a dos goles en el presente Clausura 2026. Brian Rodríguez anotó su primer gol en la Jornada 8 ante Tigres, aunque poco sirvió tras el abultado marcador adverso de 1-4.

Pese a la gran calidad del uruguayo, el presente 2026 ha sido complicado para él. A campo abierto es una bestia, pero la falta de profundidad en el mediocampo americanista se convirtió en un problema para generar juego para el charrúa y demás hombres al ataque del América.

