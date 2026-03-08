Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Quién los detiene? Cruz Azul se mantiene en el liderato tras golear a Atlético San Luis en la Jornada 10

Andrés Montaño contribuyó con un gol en pocos partidos después de su regreso a las canchas | MexSport
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 19:02 - 07 marzo 2026
La Máquina ha goleado a unos potosinos que se quedaron con un jugador menos en el final de la primera parte; los dirigidos por Larcamón son más líderes que nunca

Cruz Azul sigue a todo vapor. La Máquina goleó 3-0 a Atlético San Luis, resultado con el que hiló su quinta victoria consecutiva en la Liga MX y se mantiene firme en lo más alto de la tabla del Clausura 2026.

Festejo en el gol de Agustín Palavecino | MexSport

Una Máquina imparable

El conjunto celeste tomó la ventaja temprano en el partido. Al minuto 15, Agustín Palavecino abrió el marcador tras una gran jugada colectiva que inició Gonzalo Piovi y continuó Nicolás Ibáñez. El argentino definió para marcar su cuarta diana con la escuadra cementera.

Antes de que terminara la primera mitad, el encuentro se complicó para los potosinos. Eduardo Águila cometió una falta sobre Ibáñez dentro de una acción que fue revisada por el VAR. Tras observar la jugada, el árbitro decidió mostrar la tarjeta roja, dejando a San Luis con diez hombres sobre el terreno de juego.

El 'Toro' fue el anotador del segundo tanto | MexSport

Para la segunda mitad, el técnico celeste Nicolás Larcamón movió sus piezas en busca de administrar esfuerzos y mantener el control del partido.

El estratega mandó a la banca a Jeremy Márquez y dio ingreso a Carlos Rodríguez, además de sustituir a Ibáñez para darle minutos a Gabriel Fernández.

Sin embargo, los cambios de Larcamón terminaron por inclinar definitivamente la balanza. Al minuto 68 apareció “El Toro” Fernández para ampliar la ventaja y firmar el segundo gol de La Máquina, llegando así a su tercera anotación en el torneo.

El regreso de Montaño

La goleada se selló en la recta final del encuentro gracias a Andrés Montaño, quien marcó el tercero. La jugada fue revisada en el VAR, pero finalmente el tanto fue validado, clavando el último clavo en el ataúd del cuadro potosino.

Andrés Montaño se afianza en su regreso tras la lesión sufrida| MexSport

Con este triunfo, Cruz Azul reafirma su gran momento en el Clausura 2026 y continúa como líder del campeonato. En la próxima jornada, La Máquina tendrá una prueba importante cuando se enfrente a Pumas en otro duelo clave del torneo.

