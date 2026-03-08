¿No le importa el Clásico Regio? Jugador de Rayados es captado en boda de influencer en día de partido

A pocas horas del inicio del Clásico Regio 142 entre Tigres y Rayados de Monterrey, el mediocampista español Óliver Torres fue visto en la boda del influencer regiomontano Farid Dieck con Jessica Fernández, evento celebrado en Monterrey. El futbolista llegó a la ceremonia luciendo un traje negro, lo que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

'Oli', como es conocido entre aficionados y compañeros, fue captado ingresando al evento mientras se realizaban los preparativos finales para el esperado duelo entre Tigres y Monterrey en el Estadio Universitario. Su presencia en la boda generó conversación entre seguidores del club al tratarse de uno de los partidos más importantes del torneo.

Óliver Torres, de Rayados, en partido del Clausura 2026 ante América | IMAGO7

Cabe recordar que Óliver Torres está descartado para el Clásico Regio 142, luego de sufrir una lesión miofascial en el isquiotibial derecho durante el partido del pasado miércoles ante Querétaro. Debido a esta molestia muscular, el mediocampista no fue considerado para el encuentro de este sábado.

El futbolista español no se concentró con Monterrey previo al partido en el Estadio Universitario, por lo que aprovechó el día para asistir a la boda del creador de contenido regiomontano. Farid Dieck es una figura conocida en redes sociales y su enlace matrimonial reunió a varias personalidades.

Óliver Torres, de Rayados, en partido del Clausura 2026 ante León | IMAGO7

¿Por qué Óliver Torres no jugará el Clásico Regio 142?

La ausencia del jugador se debe a la lesión sufrida en el encuentro contra Querétaro, la cual lo obligará a permanecer varias semanas fuera de las canchas. El propio futbolista confirmó la noticia a través de sus redes sociales la mañana de este sábado, horas antes del silbatazo inicial del clásico.

En su mensaje, el mediocampista agradeció el apoyo de los aficionados y aseguró que su prioridad será recuperarse para volver lo antes posible con Rayados. Sin embargo, no especificó el tiempo exacto de recuperación que necesitará para regresar a la actividad.

Óliver Torres en la boda de Farid Dieck | @PedrazaCFM_

Óliver Torres promete apoyar a Rayados pese a la lesión

A pesar de no poder jugar, el español dejó claro que seguirá respaldando al equipo desde donde se encuentre durante el Clásico Regio. Incluso existe la posibilidad de que se integre posteriormente con el grupo para acompañar al plantel.

“Después de las pruebas toca estar unas semanas fuera del césped. Gracias a todos por vuestro cariño. Nos vemos pronto y fuera”, escribió Torres en redes sociales, confirmando su ausencia en los próximos compromisos.