Futbol

Clásico Regio: Este es el posible XI de Tigres vs Monterrey

Posibles Xl para el Clásico Regio l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 15:18 - 07 marzo 2026
Ambos equipos van con prácticamente lo mejor al Volcán

Los Tigres reciben al Monterrey en la continuación de la Jornada 10 desde el Universitario de Nuevo Léon para escenificar una edición más del Clásico Regio, para este duelo ambos cuadros llegan con prácticamente sus mejores armas. 

Solamente por parte de Rayados no podrán contar con dos elementos que serán bajas sensibles; Óliver Torres quien tiene una lesión en el miofascial de isquiotibial derecho y Erick Aguirre que por su parte presentó una lesión miotendinosa de cuádriceps derecho.

Orellana celebra su gol con Rayados | MEXSPORT
¿Cuáles son los posibles Xl para el Clásico Regio? 

Los Tigres le harán los honores a Nico Sánchez y sus púpilos con su mejor equipo en la que destaca un ataque de bastante calibre: Nahuel Guzmán, Jesús Garza, Jesús Angulo, Juan José Purata, Vladimir Loroña, Romulo Zwarg, Cesar Araujo.

Mientras que, en el ataque estará orquestado por los hombres claves del gol entre ellos Ángel Correa que busca mostrarse en uno de los partidos más importantes del torneo; Diego Lainez, Angel Correa, Juan Brunetta y Rodrigo Aguirre.

Tigres, dueños de la Ciudad de México | GINA SÁNCHEZ

Por su parte, el cuadro dirigido por Nicolás Sanchez iría de la siguiente forma: Cárdenas, Alonso Aceves, Stefan Medina, Víctor Guzmán, Gerardo Arteaga, Jorge Rodríguez, Sergio Canales, Luca Orellano, Iker Fimbres, Lucas Ocampos y Djuka.

¿Cómo llegan? 

Tigres y Rayados viven un momento parecido en Liga MX; los felinos han cosechado resultados que les ayudan a escalar posiciones, pero a su vez, han tropezado recientemente con equipos inferiores a ellos, un claro ejemplo fue la caída reciente de los felinos a manos de Puebla.

Juan Brunetta en el último partido de Tigres | IMAGO7

Los dirigidos por Guido Pizarro se posicionan en el lugar ocho de la tabla de posiciones, en la última zona de un lugar en la Liguilla. Rayados se encuentran en el escalón siete; ambos equipos tienen la misma cantidad de puntos.

Entre los antecedentes recientes que incluye finales entre ambos, ha dejado un registro ganador de los últimos enfrentamientos en la casa de los felinos para los locales. Monterrey solo ha podido sacar 4 triunfos en casa de su rival.

