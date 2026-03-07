Getafe vs Real Betis: ¿Dónde y cuándo ver la Jornada 27 de LaLiga?

El Getafe recibirá al Real Betis en un importante encuentro correspondiente a LaLiga, que se disputará el 8 de marzo de 2026. El partido dará inicio a las 09:15 horas en el estadio Coliseum, donde el conjunto local buscará aprovechar su condición de anfitrión para sumar tres puntos valiosos. Este enfrentamiento promete ser un duelo interesante entre dos equipos con objetivos distintos en la competición.

El Real Betis ocupa actualmente la quinta posición de LaLiga con 43 puntos tras 26 jornadas disputadas, manteniéndose en puestos europeos con una diferencia de goles positiva de +10 (42 goles a favor y 32 en contra). Por su parte, el Getafe se encuentra en la undécima posición con 32 puntos en el mismo número de partidos, con un balance goleador de 21 tantos anotados y 29 recibidos. La diferencia de 11 puntos entre ambos equipos refleja la distancia en sus aspiraciones: mientras los verdiblancos luchan por asegurar una plaza europea, los azulones buscan acercarse a esas posiciones y alejarse definitivamente de la zona baja de la clasificación.

El Getafe llega a este encuentro con una notable racha de tres victorias en sus últimos cinco partidos de LaLiga. Los azulones sorprendieron al vencer al Real Madrid como visitante (0:1) el 2 de marzo de 2026, tras haber caído ante el Sevilla (0:1) el 22 de febrero. Anteriormente, consiguieron imponerse al Villarreal en casa (2:1) el 14 de febrero y al Deportivo Alavés a domicilio (0:2) el 8 de febrero. Su serie de buenos resultados comenzó con un empate sin goles frente al Celta Vigo (0:0) el 1 de febrero. Por su parte, el Real Betis ha mostrado solidez en sus últimos compromisos ligueros, sumando dos victorias y dos empates en sus últimos cuatro partidos de LaLiga. Los verdiblancos igualaron con el Sevilla (2:2) el 1 de marzo y con el Rayo Vallecano (1:1) el 21 de febrero, tras haber conseguido victorias importantes ante el Mallorca (1:2) el 15 de febrero y el Atlético de Madrid (0:1) el 8 de febrero. Sin embargo, sufrieron una dura derrota en Copa del Rey ante los colchoneros (0:5) el 5 de febrero.

El historial reciente entre ambos equipos favorece claramente al Real Betis, que ha ganado tres de los últimos cinco enfrentamientos directos, con dos empates. El duelo más reciente se disputó el 21 de diciembre de 2025 en LaLiga, con una contundente victoria bética por 4:0 en su estadio. Anteriormente, los verdiblancos también se impusieron al Getafe por 1:2 el 23 de febrero de 2025 en el Coliseum, y por 2:1 el 18 de septiembre de 2024 como locales. Los dos encuentros previos terminaron en empate: 1:1 tanto el 4 de febrero de 2024 en el estadio del Betis como el 21 de octubre de 2023 en el campo del Getafe. Esta tendencia muestra la superioridad que ha mantenido el conjunto verdiblanco en los últimos duelos.

Mauro Arambarri se ha consolidado como pieza fundamental en el centro del campo del Getafe. El uruguayo destaca por su capacidad para recuperar balones y distribuir el juego, siendo el equilibrio perfecto entre defensa y ataque para el equipo de Bordalás. Su rendimiento ha sido especialmente notable en los últimos partidos, donde su presencia ha coincidido con la buena racha del equipo. Por parte del Real Betis, Pablo Fornals se ha convertido en el director creativo del equipo. El centrocampista español aporta visión de juego, último pase y llegada al área, siendo clave en la elaboración ofensiva de los verdiblancos. Su capacidad para encontrar espacios entre líneas y su precisión en el pase han sido determinantes en los buenos resultados recientes del equipo de Pellegrini, especialmente en los partidos a domicilio donde su influencia en el juego ha sido decisiva

