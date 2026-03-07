Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas

Amaury Vergara habló en una entrevista con Forbes sobre lo complicado que ha sido mantener a las Chivas en los puestos más altos de la Liga MX y más cuando no se tiene el apoyo.

El dueño del Rebaño habla sobre cómo ha sido su gestión sobre el club, revelando que hubo personajes que presionaron al máximo en busca de que le vendieran al equipo.

"Los primeros años fueron muy difíciles”

El directivo rojiblanco contó que los primeros años de su gestión fueron muy complicados, más porque había gente que no lo estaba apoyando, siendo una parte muy retadora donde tuvo que enfrentar cosas muy complejas.

"Los primeros años fueron muy difíciles, porque desafortunadamente había gente que no nos estaba apoyando, que no nos estaba ayudando”.

Amaury Vergara entregó regalo a Armando González por su título de goleo | IMAGO 7

Durante la entrevista fue muy directo, hasta confesar que hubo personas que lo presionaron hasta el punto de que lo obligaran a vender al equipo.

"Con Chivas que íbamos a claudicar, que íbamos a rendirnos y que muy posiblemente, con presión y con actos negativos, íbamos a vender Chivas, hubo un tiempo en donde ciertos personajes pensaron que bajo presión íbamos a doblarnos, íbamos a vender y se iban a hacer de Chivas".

Todo el esfuerzo que ha hecho por llevar a Chivas

Amaury Vergara dejó algo muy claro: el cuadro rojiblanco es el más querido del futbol mexicano, pero que no cualquiera tiene la capacidad para dirigirlo.

"Chivas, desde mi punto de vista, es el club más querido de México, aunque mucha gente no lo quiere aceptar y a mucha gente le encantaría pensar que pudiera dirigir a Chivas, y fue un momento de coyuntura”.

Amaury Vergara l IMAGO7

Por último, Amaury confesó que incluso dirigir al Rebaño Sagrado lo ha cambiado como persona.

"Ha sido uno de mis retos más grandes, cómo mantenerse claro de los objetivos y no dejarse mover por el entorno, por la presión externa y creo que si me pongo a pensar un poco de cuando arranqué como presidente del equipo, hoy en día estoy pensando en otro Amaury, en otra persona".