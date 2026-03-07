Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas

Amaury Vergara, dueño de Chivas | IMAGO7
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:46 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El actual dueño de las Chivas acepta que no ha sido fácil conservar al Rebaño y, más, sacarlo adelante.

Amaury Vergara habló en una entrevista con Forbes sobre lo complicado que ha sido mantener a las Chivas en los puestos más altos de la Liga MX y más cuando no se tiene el apoyo.

El dueño del Rebaño habla sobre cómo ha sido su gestión sobre el club, revelando que hubo personajes que presionaron al máximo en busca de que le vendieran al equipo.

"Los primeros años fueron muy difíciles”

El directivo rojiblanco contó que los primeros años de su gestión fueron muy complicados, más porque había gente que no lo estaba apoyando, siendo una parte muy retadora donde tuvo que enfrentar cosas muy complejas. 

"Los primeros años fueron muy difíciles, porque desafortunadamente había gente que no nos estaba apoyando, que no nos estaba ayudando”.
Amaury Vergara entregó regalo a Armando González por su título de goleo | IMAGO 7

Durante la entrevista fue muy directo, hasta confesar que hubo personas que lo presionaron hasta el punto de que lo obligaran a vender al equipo.

"Con Chivas que íbamos a claudicar, que íbamos a rendirnos y que muy posiblemente, con presión y con actos negativos, íbamos a vender Chivas, hubo un tiempo en donde ciertos personajes pensaron que bajo presión íbamos a doblarnos, íbamos a vender y se iban a hacer de Chivas".

Todo el esfuerzo que ha hecho por llevar a Chivas

Amaury Vergara dejó algo muy claro: el cuadro rojiblanco es el más querido del futbol mexicano, pero que no cualquiera tiene la capacidad para dirigirlo.

"Chivas, desde mi punto de vista, es el club más querido de México, aunque mucha gente no lo quiere aceptar y a mucha gente le encantaría pensar que pudiera dirigir a Chivas, y fue un momento de coyuntura”.
Amaury Vergara l IMAGO7

Por último, Amaury confesó que incluso dirigir al Rebaño Sagrado lo ha cambiado como persona.

"Ha sido uno de mis retos más grandes, cómo mantenerse claro de los objetivos y no dejarse mover por el entorno, por la presión externa y creo que si me pongo a pensar un poco de cuando arranqué como presidente del equipo, hoy en día estoy pensando en otro Amaury, en otra persona".
Amaury Vergara con Chivas | IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
17:22 ¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
17:06 Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
16:56 Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
16:37 Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
16:35 VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
16:20 Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
16:09 ‘A la orden’: Héctor Moreno responde al mensaje de Benjamín Gil previo al Clásico Mundial de Béisbol
16:04 ¡La pelota siempre al '10'! Lamine Yamal da importante victoria al Barcelona sobre Athletic Club
15:49 “Será como un videojuego” Checo Pérez se declara listo para el Gran Premio de Australia
15:46 Amaury Vergara sorprende y revela presión para vender Chivas
Tendencia
1
Contra ¿AMLO está hospitalizado por un problema cardiaco? Esto es lo que se sabe
2
Futbol Nacional "Ya le dije a Emilio Azcárraga que abra la cartera": El plan para reforzar al América
3
Futbol César Ramos Palazuelos y compañeros árbitros regresaron a México tras caos en Medio Oriente
4
Fórmula 1 Max Verstappen fue dado de alta tras choque en la clasificación del GP de Australia
5
Empelotados Abuchean a Peso Pluma en pleno partido de la NBA por negarle foto a fan
6
Futbol Internacional Luto en el FC Barcelona: El club lamenta sensible pérdida minutos antes del partido vs Athletic Club
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Futbol
07/03/2026
¿Cuándo y dónde ver el Toluca vs FC Juárez de la J10?
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Contra
07/03/2026
Venus y Saturno estarán en conjunción este marzo: cómo y cuándo verlos en el cielo
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Futbol
07/03/2026
Malagón a la banca y Pato Salas titular; Jardine sacude el XI del América
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
Futbol
07/03/2026
Duelo de delanteros: Búfalo Aguirre vs Djuka
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Contra
07/03/2026
VIDEO: Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo en Harvard tras ataques
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima
Futbol
07/03/2026
Larcamón rota su once ante San Luis para mantener a Cruz Azul en la cima