“Será como un videojuego” Checo Pérez se declara listo para el Gran Premio de Australia

El regreso de Sergio "Checo" Pérez a la Fórmula 1 ha levantado mucha expectación entre la afición mexicana; sin embargo, la inexperiencia de Cadillac cobró factura a los ambos pilotos, pues tanto el mexicano como Valtteri Bottas quedaron fuera en la Q1 y largarán al final de la parrilla.

Tras esta temprana salida el piloto mexicano resaltó lo que vislumbra para enfrentarse en la carrera del Gran Premio de Australia, resaltando que será un auténtico juego a control remoto con un caos de por medio.

Checo Pérez quedó fuera en la Q1 del GP de Australia | AP

El mexicano fue consciente de lo complicada que será la pista: “Espero que mañana podamos realmente tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Creo que mañana será un caos. Mañana será una carrera de videojuego. Así que, solo espero poder divertirme”.

¿Qué dijo sobre su abandono en Q1?

Checo Pérez se sinceró tras su abandono en el que mencionó que es lo que hay por el momento en este debut con Cadillac: “Sí, creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación.

“No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora”, mencionó.

Sergio 'Checo' Pérez con Cadillac previo al GP de Australia | @SChecoPerez

El mexicano es consciente del trabajo que queda por hacer con una temporada que apenas empieza: “Obviamente queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero, sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar”

Checomanía

Banderas mexicanas, caras gigantes del Ministro de Defensa y una gran cantidad de connacionales se dieron cita para ver los primeros momentos en pista del jalisciense. La Chechomanía volvió para quedarse -por lo menos por los dos años de contrato de Pérez-.

El Circuito de Albert Park en Melbourne, Australia, para el primer Gran Premio del año tendrá banderas Tricolor con el regreso de Checo Pérez a un Gp de la Fórmula 1 en la que busca nuevamente acampar reflectores ahora con Cadillac.