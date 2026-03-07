Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia

Este fin de semana, el piloto mexicano Checo Pérez debutará con Cadillac en el Gran Premio de Australia, en lo que será su décimo quinta temporada en la categoría
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 07:44 - 07 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El piloto mexicano confesó que tras el inicio de la temporada, en Cadillac aún hay mucho trabajo por hacer en la escudería que debuta en la F1

El esperado regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 no ha tenido el inicio soñado. Tras un 'año sabático' fuera de las pistas tras su etapa en Red Bull, el piloto mexicano volvió a enfundarse el mono de competición, esta vez con los colores de Cadillac. Sin embargo, el debut de la escudería estadounidense en la categoría reina ha mostrado las costuras de un proyecto que aún está en fase de rodaje.

Checo Pérez quedó fuera en la Q1 del GP de Australia | AP

MUCHO TRABAJO POR HACER EN CADILLAC

Pérez no pudo superar el primer corte de la clasificación en el Gran Premio de Australia, quedando eliminado en la Q1. Con una posición de salida en el puesto 18, el tapatío se sinceró sobre los retos técnicos que enfrenta el equipo y la falta de preparación previa a la sesión cronometrada.

La estructura de Cadillac, que hace su estreno oficial este fin de semana, sufrió para poner sus monoplazas a punto. Checo explicó que la falta de vueltas previas condicionó totalmente el rendimiento en la clasificación, aunque rescató el trabajo operativo del equipo.

"Sí, creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora".
Sergio Pérez en las prácticas de Fórmula 1 con su monoplaza de Cadillac | AP
Sergio Pérez en las prácticas de Fórmula 1 con su monoplaza de Cadillac | AP

A pesar de la resignación, el mexicano subrayó el esfuerzo humano detrás de la presencia de los dos autos (el suyo y el de su compañero Valtteri Bottas) en la parrilla, aunque reconoció que el cronómetro dicta una sentencia clara.

"Obviamente queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero, sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar".

SALIR A DIVERTIRSE Y 'APROVECHAR EL CAOS'

Pese a la mala clasificación en el Gran Premio de Australia, Pérez no da el fin de semana por perdido. Consciente de lo complicado que puede llegar a ser el circuito de Melbourne, el piloto mexicano de Cadillac visualiza una carrera caótica no solo para su escudería, sino también para el resto de la parrilla, por lo que buscará salir a pista a divertirse e intentar aprovechar las oportunidades que se le presenten.

"Espero que mañana podamos realmente tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Creo que mañana será un caos. Mañana será una carrera de videojuego. Así que, solo espero poder divertirme", finalizó.
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

Con la experiencia de un veterano y la paciencia de quien inicia un proyecto desde cero, Sergio Pérez buscará remontar desde el fondo de la parrilla en un domingo que promete emociones fuertes para el debut de Cadillac

Últimos videos
Lo Último
10:33 Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
10:28 Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
10:03 ¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
09:37 ¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
09:23 F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
08:47 ¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
08:23 ¡Orgullo mexicano! Noel León sube al podio en su debut en la Fórmula 2
08:17 “Los jugadores no están dando el nivel para competir contra estos rivales”: Martín Varini estalla tras caer ante Pumas
07:44 Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia
07:41 Efraín Juárez se enfoca en Pumas e ignora críticas
Tendencia
1
Lucha ¿Konnan falleció? Reportan delicada noticia sobre el exluchador cubano
2
Empelotados Figura importante de Fox Sports México deja el canal tras varios años al aire
3
Futbol ¿Cuándo y dónde ver el Clásico Tapatío entre Atlas y Chivas?
4
Contra ¡Evita multas! Así aplica el Hoy No Circula Sabatino este 7 de marzo
5
Fórmula 1 ¡Checomanía revive! Aficionados del piloto mexicano llegan a Australia por su regreso
6
Futbol ¡Rompe el silencio! Mascherano habla de la polémica de la Casa Blanca
Te recomendamos
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Contra
07/03/2026
Donald Trump ‘chulea’ a Claudia Sheinbaum: "Tiene una voz hermosa, es una hermosa mujer”
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
Box
07/03/2026
Ryan García se lanza con reto a Shakur: “Solo di que estás asustado”
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
Futbol
07/03/2026
¡Sufriendo, pero avanzan! Arsenal consiguió su pase a los Cuartos de Final de FA Cup al vencer al Mansfield Town
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
Futbol
07/03/2026
¿Mazatlán a Liguilla? Los números de Sergio Bueno que dan esperanza a los Cañoneros
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
Fórmula 1
07/03/2026
F1: GP de Bahréin y Arabia Saudita en riesgo por el conflicto con Irán
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo
Futbol
07/03/2026
¡Se vale sobar! Mauro Laínez mandó al suelo a un guardia al darle un pelotazo