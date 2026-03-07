Checo Pérez acepta la cruda realidad de Cadillac tras la Q1 en Australia

El esperado regreso de Sergio 'Checo' Pérez a la Fórmula 1 no ha tenido el inicio soñado. Tras un 'año sabático' fuera de las pistas tras su etapa en Red Bull, el piloto mexicano volvió a enfundarse el mono de competición, esta vez con los colores de Cadillac. Sin embargo, el debut de la escudería estadounidense en la categoría reina ha mostrado las costuras de un proyecto que aún está en fase de rodaje.

Checo Pérez quedó fuera en la Q1 del GP de Australia | AP

MUCHO TRABAJO POR HACER EN CADILLAC

Pérez no pudo superar el primer corte de la clasificación en el Gran Premio de Australia, quedando eliminado en la Q1. Con una posición de salida en el puesto 18, el tapatío se sinceró sobre los retos técnicos que enfrenta el equipo y la falta de preparación previa a la sesión cronometrada.

La estructura de Cadillac, que hace su estreno oficial este fin de semana, sufrió para poner sus monoplazas a punto. Checo explicó que la falta de vueltas previas condicionó totalmente el rendimiento en la clasificación, aunque rescató el trabajo operativo del equipo.

"Sí, creo que hoy fue una sesión muy desafiante para nosotros en la preparación para la clasificación. No habíamos dado ninguna vuelta, así que creo que la clasificación salió muy bien en términos de procedimientos, en términos de maximizar lo que tenemos como coche. Y eso es todo lo que puedo pedir por ahora".

Sergio Pérez en las prácticas de Fórmula 1 con su monoplaza de Cadillac | AP

A pesar de la resignación, el mexicano subrayó el esfuerzo humano detrás de la presencia de los dos autos (el suyo y el de su compañero Valtteri Bottas) en la parrilla, aunque reconoció que el cronómetro dicta una sentencia clara.

"Obviamente queda claro en los tiempos de vuelta que tenemos mucho trabajo por hacer. Ha sido un esfuerzo masivo para el equipo estar aquí, con ambos coches haciendo la clasificación a un nivel muy alto. Pero, sí, esto ya terminó. Y ahora necesitamos mirar el tiempo de vuelta, y tenemos mucho por encontrar".

SALIR A DIVERTIRSE Y 'APROVECHAR EL CAOS'

Pese a la mala clasificación en el Gran Premio de Australia, Pérez no da el fin de semana por perdido. Consciente de lo complicado que puede llegar a ser el circuito de Melbourne, el piloto mexicano de Cadillac visualiza una carrera caótica no solo para su escudería, sino también para el resto de la parrilla, por lo que buscará salir a pista a divertirse e intentar aprovechar las oportunidades que se le presenten.

"Espero que mañana podamos realmente tener una carrera fuerte, maximizar lo que sea posible. Creo que mañana será un caos. Mañana será una carrera de videojuego. Así que, solo espero poder divertirme", finalizó.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP