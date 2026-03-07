Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Efraín Juárez se enfoca en Pumas e ignora críticas

Efraín Juárez en el partido Pumas vs. Necaxa | MexSport
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 07:41 - 07 marzo 2026
El entrenador auriazul expresó su prioridad en Universidad Nacional.

Pumas venció 0-1 a Necaxa en el Estadio Victoria con un gol agónico de Guillermo Martínez. Este resultado terminó con una secuencia de dos partidos sin ganar para el conjunto felino en la Liga MX.

¿Qué dijo Efraín Juárez tras triunfo ante Necaxa?

El entrenador de Pumas, Efraín Juárez, afirmó que su atención permanece concentrada exclusivamente en las labores con la escuadra del Pedregal. El timonel descartó que factores externos o señalamientos mediáticos distraigan los objetivos planteados para el presente certamen de liga.

“Mi compromiso está con la afición y con el equipo; de lo demás no me importa”, declaró el director técnico.

El estratega enfatizó que observa un funcionamiento colectivo que ha generado una nueva ilusión entre los seguidores universitarios. La victoria ante los Rayos permite al club mantenerse en los puestos altos de la tabla.

Efraín Juárez, tras el empate ante Tijuana | MEXSPORT

Juárez resaltó la labor física de sus futbolistas tras disputar tres compromisos en un lapso de siete días. El entrenador calificó como espectacular el despliegue realizado el martes previo, pese a no obtener el resultado deseado. 

“Somos merecedores del triunfo por una gran labor de pelear cada balón, cada jugada”, mencionó el técnico mexicano.

El estratega universitario recordó que la institución tenía un periodo prolongado sin conseguir victorias en el Estadio Victoria. Esta racha positiva llega justo en el primer aniversario de su proceso iniciado en marzo de 2025.

El club capitalino mantuvo un paso invicto durante las primeras siete fechas del torneo Clausura 2026. Esa condición terminó tras enfrentar al Toluca. El gol de Guillermo Martínez en los minutos finales del encuentro evitó que la escuadra hilara tres juegos sin sumar triunfos, pues ante Xolos tampoco sacó la victoria.

Guillermo Martínez anotó el gol del triunfo de Pumas sobre Necaxa en el Clausura 2026 | IMAGO7

Relación positiva de afición y equipo 

La gestión actual busca consolidar un estilo de juego que se transmita desde el terreno de juego hacia la grada. Juárez insistió en que el equipo debe mantener la intensidad para corresponder al apoyo recibido por parte de la afición. El técnico se mostró agradecido por la respuesta del público ante los resultados obtenidos recientemente.

Pumas continuará con su preparación para encarar la segunda mitad del campeonato bajo el mando del exjugador profesional. El proyecto deportivo suma estadísticas importantes en el arranque de este año tras superar la irregularidad del certamen pasado.

Ezequiel Unsain, de Necaxa, con un despeje en el duelo ante Pumas en el Clausura 2026 | MEXSPORT
