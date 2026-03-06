Necaxa vs Pumas: ¿Dónde y a qué hora ver la Jornada 10 del Clausura 2026 de la Liga MX?

El Estadio Victoria será el escenario donde Necaxa recibirá a Pumas en un encuentro correspondiente a la Jornada 10 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX. Este enfrentamiento promete ser de gran interés para los aficionados, ya que ambos equipos buscarán sumar puntos tras una dura derrota a media semana.

Los Rayos llegan a este encuentro con un rendimiento irregular, con dos victorias y tres derrotas en sus últimos cinco partidos. El equipo de Martín Varini viene de tres derrotas consecutivas: goleada 0-3 ante Toluca y dos derrotas 2-1, en casa ante León y de visita frente a Pachuca el pasado martes.

Así llegan Necaxa y Pumas a la Jornada 10

Antes de esta mala racha sumaron dos victorias importantes contra Atlético San Luis en casa por marcador 4-1 y 1-2 de visita a FC Juárez. Con estos resultados, Necaxa está en la posición 15 con nueve puntos, a cuatro de Tigres en zona de clasificación.

Necaxa y Pachuca en la Jornada 9 del Clausura 2026 l IMAGO7

Por su parte, Pumas muestra mejor forma con tres victorias, un empate y una derrota en sus últimos cinco encuentros. Esta última fue a media semana contra Toluca, en un vibrante partido en CU, donde los de Efraín Juárez perdieron el invicto con el marcadro 2-3.

Previo a ello empataron 1-1 como visitantes contra Tijuana, luego de sus victorias 2-0 frente a Rayados de Monterrey y 2-3 ante Puebla. Además, vencieron a San Diego FC 1-0 en casa, en la vuelta de la Primer Ronda de la Copa de Campeones Concacaf, de la cual quedaron eliminados con el marcador global 4-2.

Pumas tras perder contra Toluca en el Clausura 2026 | MEXSPORT

En cuanto al Clausura 2026, Pumas se encuentra en el quinto lugar con 16 unidades, lo que hace de este partido un duelo crucial para ambos equipos. Para los de la UNAM, una victoria puede regresarlos al tercer puesto, pero una derrota puede relegarlos hasta el cuarto sitio.

Necaxa cuenta con Agustín Almendra como su jugador más destacado, quien será fundamental en el mediocampo para intentar controlar el ritmo del partido y generar juego ofensivo. Por su parte, Pumas UNAM tiene en Adalberto Carrasquilla una de sus grandes figuras, aunque también dependerá de lo que pueda hacer Juninho.

El último duelo entre estos equipos se disputó el 11 de agosto de 2025, en la Jornada 4 del Apertura 2025, con un resultado final de empate 1-1. Previo a ello, Pumas se impuso 2-1 en el Clausura 2025 y en el Apertura 2024, Necaxa venció 2-0 a los felinos.

¿Dónde y a qué hora ver el partido?

Fecha: Sábado 7 de junio de 2026

Horario: 21:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Victoria

Transmisión: Azteca 7, Vix y Claro Sports

Adalberto Carrasquilla y Diego de Buen en el partido de Pumas contra Necaxa en el Apertura 2025 de la Liga MX | IMAGO 7