Futbol

Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México

Fernando Hernandez, Cesar Arturo Ramos y Alberto Morin en la Leagues Cup 2025 | MEXSPORT
Fernando Hernandez, Cesar Arturo Ramos y Alberto Morin en la Leagues Cup 2025 | MEXSPORT
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 23:24 - 05 marzo 2026
Según reportes, los silbantes siguen a salvo y se espera que en próximos días lleguen a territorio mexicano

La incertidumbre llegó a su fin para los silbantes mexicanos César Ramos, Alberto Morín y Marco Bisguerra. Tras quedar varados en Doha, Qatar, por el cierre del espacio aéreo en la región, los árbitros de la Liga MX finalmente han conseguido trasladarse a Arabia Saudita, desde donde emprenderán su viaje de vuelta a casa.

Debido al conflicto armado que estalló en la región por los bombardeos de Isreal y Estados Unidos a Irán, que respondió de igual manera con ataques a distintas bases en países aliados, el espacio aéreo se cerró y se cancelaron varios vuelos. Por ello, los tres árbitros, al igual que mucha otra gente, quedaron atrapados.

Teherán, Irán, bajo ataque de Israel | AP

Mikel Arriola intervino para gestionar el regreso de los árbitros mexicanos

El periodista David Medrano adelantó que Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, fue fundamental en las gestiones que permitieron el traslado de los colegiados de Qatar a Arabia Saudita, un paso crucial para facilitar su regreso. Se espera que este viernes 6 de marzo puedan viajar de regreso a territorio mexicano.

César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
César Ramos Palazuelos en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Cómo quedaron varados los árbitros?

El pasado lunes, en el marco de la reprogramada Jornada 10 de la Saudi Pro League, los tres silbantes mexicanos se encargaron de impartir orden en la victoria 4-0 de Al Qadisiya sobre Al Ettifaq. Julián Quiñones marcó el tercer gol de su equipo, mientras que el silbante mexicano mostró siete tarjetas amarillas, incluida una doble que provocó la expulsión de Abdullah Al-Khateeb.

El problema se originó cuando el vuelo que los transportaba de Dubái a Dallas tuvo que ser desviado de emergencia hacia Qatar. Esta medida se tomó como precaución ante la escalada de tensiones y ataques en la región, lo que obligó a los árbitros a permanecer resguardados en un hotel de Doha mientras se buscaban alternativas seguras para su repatriación.

La situación generó preocupación durante varios días, pero la Federación Mexicana de Futbol (FMF) aseguró haber mantenido comunicación constante con los silbantes, además de coordinarse con la Secretaría de Relaciones Exteriores para garantizar su seguridad y eventual salida.

Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT
Karen Janet Díaz, Víctor Alfonso Cáceres, César Arturo Ramos y Alberto Morín en el Clausura 2025 | MEXSPORT

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

Liga MX
