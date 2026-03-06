Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Partidos de hoy viernes 6 de marzo de 2026

Sergio Pérez en las prácticas de Fórmula 1 con su monoplaza de Cadillac | AP
Rafael Trujillo 23:54 - 05 marzo 2026
¡Regresa la F1! Además, el futbol nacional e internacional también tendrán actividad

Arranca el fin de semana deportivo y todos los ojos están puestos sobre Australia. La Fórmula 1 está de regreso y este viernes tendremos la primera Clasificación. Además, el futbol nacional e internacional no se detiene. Todo esto y más en la agenda deportiva de este viernes.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fut Internacional

La actividad deportiva del viernes arranca con la actividad futbolera en europa. LaLiga arranca su Jornada 27 con uno de los dos contendientes al título, Real Madrid. Los merengues buscarán recortar distancias con Barcelona y regresar a la senda del triunfo cuando visiten al Celta de Vigo. Además, Liverpool visitará al Wolverhampton buscando también olvidar su pasada derrota y de paso, avanzar en la FA Cup.

LA LIGA
Celta vs Real Madrid
14:00 HRS
sky sports

FA CUP
Wolves vs Liverpool
Octavos de Final
14:00 HRS
FOX FOX ONE F1

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

Futbol Nacional

El futbol también regresa a territorio mexicano. Mazatlán y León buscan dejar el fondo de la tabla y soñar con liguilla midiéndose en la Jornada 10 de la Liga MX. Al término del partido, Pumas volverá a la acción buscando regresar a la senda del triunfo tras su dolorosa derrota ante Toluca.

Mazatlán FC vs León
19:00 HRS
FOX FOX ONE tv azteca deportes network azteca deportes 7

Necaxa vs Pumas
21:00 HRS
Claro sports Claro sports YouTube pluto tv ViX Premium azteca deportes tv azteca deportes network 7

Fórmula 1

Tras los partidos de futbol, la acción deportiva llega a Australia para el primer Gran Premio de Fórmula 1. Este jueves se corrieron las primeras prácticas libres y este viernes se definirá la parrilla de salida donde Sergio 'Checo' Pérez buscará tener una destacada actuación en su regreso al deporte motor.

GP DE AUSTRALIA
Clasificación 23:00 HRS
sky sports

Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP
NBA

Finalmente, la actividad llega a las canchas de baloncesto con varios contendientes al título peleando por sumar más victorias de cara a los Playoffs. Los Nuggets, los Suns, los Knicks, Lakers y Spurs buscarán llevarse la victoria para poder seguir subiendo en la clasificatoria.

Phoenix Suns vs New Orleans Pelicans
20:00 HRS
NBA League Pass

Denver Nuggets vs New York Knicks
20:00 HRS
NBA League Pass

San Antonio Spurs vs LA Clippers
20:00 HRS
NBA League Pass Disney Premium ESPN

Los Angeles Lakers vs Indiana Pacers
20:00 HRS
NBA League Pass

