Partidos de hoy viernes 6 de marzo de 2026

Arranca el fin de semana deportivo y todos los ojos están puestos sobre Australia. La Fórmula 1 está de regreso y este viernes tendremos la primera Clasificación. Además, el futbol nacional e internacional no se detiene. Todo esto y más en la agenda deportiva de este viernes.

Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP

Fut Internacional

La actividad deportiva del viernes arranca con la actividad futbolera en europa. LaLiga arranca su Jornada 27 con uno de los dos contendientes al título, Real Madrid. Los merengues buscarán recortar distancias con Barcelona y regresar a la senda del triunfo cuando visiten al Celta de Vigo. Además, Liverpool visitará al Wolverhampton buscando también olvidar su pasada derrota y de paso, avanzar en la FA Cup.



LA LIGA

Celta vs Real Madrid

14:00 HRS

sky sports



FA CUP

Wolves vs Liverpool

Octavos de Final

14:00 HRS

FOX FOX ONE F1

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

Futbol Nacional

El futbol también regresa a territorio mexicano. Mazatlán y León buscan dejar el fondo de la tabla y soñar con liguilla midiéndose en la Jornada 10 de la Liga MX. Al término del partido, Pumas volverá a la acción buscando regresar a la senda del triunfo tras su dolorosa derrota ante Toluca.



Mazatlán FC vs León

19:00 HRS

FOX FOX ONE tv azteca deportes network azteca deportes 7



Necaxa vs Pumas

21:00 HRS

Claro sports Claro sports YouTube pluto tv ViX Premium azteca deportes tv azteca deportes network 7

Fórmula 1

Tras los partidos de futbol, la acción deportiva llega a Australia para el primer Gran Premio de Fórmula 1. Este jueves se corrieron las primeras prácticas libres y este viernes se definirá la parrilla de salida donde Sergio 'Checo' Pérez buscará tener una destacada actuación en su regreso al deporte motor.



GP DE AUSTRALIA

Clasificación 23:00 HRS

sky sports

Valtteri Bottas durante las Prácticas Libres del Gran Premio de Australia 2026 | AP

